Что ждать от сериала "Фандорин. Азазель"

Немало воды утекло со времени первой экранизации романа Бориса Акунина "Азазель", и за эти 20 с гаком лет поменяться успело очень многое. Включая самого автора и его взгляды на исторические судьбы России, о которых он некогда основательно размышлял в своей увлекательной беллетристике. Впрочем, она, в отличие от писателя, всё ещё остаётся с нами, продолжая жить уже абсолютно самостоятельной жизнью, и это убедительно показывает только что стартовавший на "Кинопоиске" сериал "Фандорин. Азазель".

Фото: Российская Газета Российская Газета

Если мини-сериал Александра Адабашьяна успевал за 200 минут достаточно аккуратно изложить содержание первой книги цикла об Эрасте Петровиче, то режиссёр Нурбек Эген и его команда сценаристов пошли совсем другим путём, существенно изменив сеттинг. Уже знакомые нам по роману и сериалу 2002 года события развиваются в альтернативной современной России, никогда не знавшей торжества Октябрьской революции и не видевшей большевиков у власти: здесь до сих пор правят Романовы.

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Вообще удивительно, почему отечественные кинематографисты так редко прибегают к этому, казалось бы, лежащему на поверхности приёму, хотя общественный интерес к имперской России и её завораживающей эстетике только возрастает. Однако пока мы могли довольствоваться только робкими и краткими заходами на эту территорию, вообще-то сулящую массу отличного материала для работы натренированной фантазии. Есть где разгуляться. Но до сих пор нечто подобное предлагалось в самом конце недавней "Караморы" Данилы Козловского и чуть ранее и так же мимолётно - в "Черновике" по Сергею Лукьяненко.

Между тем Эген имел опыт воплощения на экране дореволюционной эпохи - в сериале "Шерлок в России", довольно оригинальной трактовке творчества Конан Дойла, присыпанной стимпанком. И тут он ему явно должен был пригодиться.

Перед зрителем предстаёт вариант той самой "России, которую мы потеряли" - переписка в смартфонах ведётся при помощи дореформенного алфавита, а продукты известного нам технологического прогресса, шагнувшего даже несколько дальше, соседствуют с традиционной имперской общественной иерархией. Что добавляет миру черты антиутопии - представители низших социальных групп ютятся в тесных комнатушках, размещённых в уродливых человейниках (да, в империи появились свои "хрущобы"), а всепроникающая слежка за счёт тотальной цифровизации превышает все мыслимые пределы.

Изучать выстроенный авторами мир действительно интересно, вдобавок они не поленились насытить его всяческими ироничными пасхалками и неожиданными историческими метаморфозами вроде улицы императора Хирохито в стольном Петрограде или потомка Ленина, известного как леворадикальный художник-акционист.

Забавен и Максим Матвеев в роли самодержца Николая III, характером очень напоминающего своего предшественника и тёзку из XX века. Плюс создатели не отказали себе в удовольствии добавить в сюжет элементы политического триллера и геополитических игрищ. Роль же юного и неоперившегося Фандорина досталась Владиславу Тирону, которому даже не потребовалось выходить из образа несуразного Матюши из "Триггера".

Всё это, конечно, заслуживает внимания, но, увы, могло быть гораздо лучше. Особенно - по части технического исполнения, что особенно бросается в глаза в до обидного посредственной графике на общих планах имперской столицы - ещё менее впечатляющих, чем в "Этерне" от того же "Кинопоиска".

Что касается основной фабулы, то она (по крайней мере, после первых серий) в целом старается держаться поближе к тексту - с незначительными (и не то чтобы сильно оправданными) изменениями. Хотя вполне вероятно, что дальше мы увидим более тесное переплетение изначальной истории с мытарствами новоизобретённых персонажей.