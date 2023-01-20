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1 минуту назад

Егор Крид может сыграть Серкана Болата в российской адаптации «Постучись в мою дверь»

Слово и Дело

Российский певец Егор Крид может исполнить главную мужскую роль в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Такая информация появилась в Telegram-канале «Светская хроника».

Крид может сыграть Болата в адаптации «Постучись в мою дверь»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В конце 2022 года стало известно, что известный турецкий сериал «Постучись в мою дверь» получит российскую версию. Производством займется онлайн-кинотеатр Okko, компания «Медиаслово» и холдинг «Газпром-медиа».

Никакой информации об изменениях в сюжете или подборе актеров до настоящего момента не было известно. Однако в Сеть просочились слухи, что певец Егор Крид может исполнить главную роль Серкана Болата — красивого архитектора, который влюбляется в девушку-цветочницу.

«Ходят слухи, что Егора Крида пригласили на роль Серкана Болата в российской адаптации сериала "Постучись в мою дверь"», — написал Telegram-канал «Светская хроника».

Сам артист пока эти слухи не комментировал. Не было и заявлений от компаний, занятых производством сериала.

Если же Егор Крид и решиться на съемки в сериале, это будет его не первый актерский опыт. Ранее он сыграл в фильме «(НЕ)идеальный мужчина», получившем разгромные оценки критиков.

Сериалы,Крид,Газпром-медиа,
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