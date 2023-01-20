Перезапуск сериала «Сплетница» отменили

Финал второго сезона перезапуска «Сплетницы» выйдет на HBO Max 26 января.
После этого продолжения не будет, так как HBO закрывает шоу. Перезапуск сериала стартовал хорошо и его продлили на второй сезон.
Однако продолжение не смогло удержать внимание зрителей.
В HBO отметили, что благодарят шоураннеров за то, что они возродили шоу, а также поклонников, которые поддержали перезапуск, пишет Deadline.
Продюсер Джошуа Сафран сообщил, что зрители, возможно, встретятся вновь с героями из нью-йоркской элиты.
Напомним, что оригинальный сериал «Сплетница» от CW показывали на протяжении шести сезонов.