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40 минут назад

Перезапуск сериала «Сплетница» отменили

runews24.ru

Финал второго сезона перезапуска «Сплетницы» выйдет на HBO Max 26 января.

Перезапуск сериала «Сплетница» отменили
Фото: runews24.rurunews24.ru

После этого продолжения не будет, так как HBO закрывает шоу. Перезапуск сериала стартовал хорошо и его продлили на второй сезон.

Однако продолжение не смогло удержать внимание зрителей.

В HBO отметили, что благодарят шоураннеров за то, что они возродили шоу, а также поклонников, которые поддержали перезапуск, пишет Deadline.

Продюсер Джошуа Сафран сообщил, что зрители, возможно, встретятся вновь с героями из нью-йоркской элиты.

Напомним, что оригинальный сериал «Сплетница» от CW показывали на протяжении шести сезонов.

Сериалы,Сплетница,Джошуа Сафран,
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