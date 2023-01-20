Сериал "Гарри и Меган" стал вторым по популярности на Netflix

"Мошенник из Tinder" обогнал по популярности "Гарри и Меган" в рейтинге документальных фильмов на Netflix. Об этом пишет Daily Mail.

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Компания Netflix отчиталась о доходах за четвертый квартал и сообщила, что в период с октября по декабрь число новых подписчиков платформы увеличилось на 7,7 млн человек.

В стриминговом сервисе уточнили, что сериал "Гарри и Меган" занял второе место по популярности среди документальных фильмов и третье место по успешности за всю историю.

Серии "Гарри и Меган" начали выходить на Netflix 8 декабря.

В шести эпизодах герцоги Сассекские рассказали о своем знакомстве, скандальных отношениях в королевской семье, ссоре принца Гарри со старшим братом Уильямом и лживых обещаниях Карла III.

Спустя месяц принц Гарри выпустил мемуары "Запасной", в которых вновь рассказал о токсичности британской монархии.