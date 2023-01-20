Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Звезда сериала "Ты" совершил режиссерский дебют

Газета.Ru

Американский актер Пенн Бэджли, играющий главного героя в сериале-триллере "Ты", совершил режиссерский дебют в четвертом сезоне шоу. Об этом стало известно после того, как стриминговый сервис Netflix опубликовал названия части новых эпизодов, а также имена сценаристов и постановщиков, которые над ними работали.

Звезда сериала "Ты" совершил режиссерский дебют
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Судя по списку, Бэджли самостоятельно снял девятую серию, название которой пока не раскрывается и записано как "'* ". По наличию апострофа и количеству символов можно предположить, что первое слово в заголовке — "Joe's", что совпадает с именем главного героя.

Четвертый сезон "Ты" будет разделен на две части, премьера первой запланирована на 10 февраля, вторая выйдет на Netflix 10 марта. Ранее режиссеры шестого "Крика" пообещали, что фильм будет "наглее и агрессивнее" предыдущего.

Сериалы,Крик,Пенн Бэджли,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители