Звезда сериала "Ты" совершил режиссерский дебют

Американский актер Пенн Бэджли, играющий главного героя в сериале-триллере "Ты", совершил режиссерский дебют в четвертом сезоне шоу. Об этом стало известно после того, как стриминговый сервис Netflix опубликовал названия части новых эпизодов, а также имена сценаристов и постановщиков, которые над ними работали.
Судя по списку, Бэджли самостоятельно снял девятую серию, название которой пока не раскрывается и записано как "'* ". По наличию апострофа и количеству символов можно предположить, что первое слово в заголовке — "Joe's", что совпадает с именем главного героя.
Четвертый сезон "Ты" будет разделен на две части, премьера первой запланирована на 10 февраля, вторая выйдет на Netflix 10 марта. Ранее режиссеры шестого "Крика" пообещали, что фильм будет "наглее и агрессивнее" предыдущего.