Звезда сериала "Ты" совершил режиссерский дебют

Американский актер Пенн Бэджли, играющий главного героя в сериале-триллере "Ты", совершил режиссерский дебют в четвертом сезоне шоу. Об этом стало известно после того, как стриминговый сервис Netflix опубликовал названия части новых эпизодов, а также имена сценаристов и постановщиков, которые над ними работали.

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Судя по списку, Бэджли самостоятельно снял девятую серию, название которой пока не раскрывается и записано как "'* ". По наличию апострофа и количеству символов можно предположить, что первое слово в заголовке — "Joe's", что совпадает с именем главного героя.