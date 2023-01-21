Как изменились актеры сериала «Молодежка»

Отдел телевидения WomanHit.ru решил вспомнить самых ярких героев хоккейной команды «Медведи» и посмотреть на них сегодняшних

Фото: Кадр из сериала «Молодежка» Кадр из сериала «Молодежка»

Жизнь хоккейной команды «Медведи» сразу же заинтересовала российских телезрителей, как только появилась на экранах. «Молодежка» настолько понравился аудитории, что режиссеры сняли 6 сезонов проекта. Спустя столько лет фанатов картины становится все больше, но, а как сейчас выглядят полюбившиеся персонажи, узнаем сегодня. Ну вспомнить, как развивалась жизнь хоккеистов из команды «Медведи» в сериале «Молодежка» на СТС Love по будням в 22:00.

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Денис Никифоров

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Главный экранный тренер был известен еще задолго до премьеры «Молодежка». Актер исполнил одну из главных ролей в фильме «Бой с тенью» и сразу же запомнился зрителям. А с премьерой хоккейной комедии у актера появился не только карьерный рост, но и счастья в личной жизни — его жена Ирина подарила ему двойняшек. Сейчас актер продолжает активно сниматься в кино и радовать фанатов семейными фото.

Илья Коробко

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Еще до премьеры «Молодежки» телезрители могли видеть Илью в различных мелодрамах. После премьеры актер продолжил получать предложения на главные роли. Илью можно увидеть в проектах: «Чайки», «Синдром», «Записки отельера», «Любовь без права передачи», «Анатомия сердца» и многие другие. О своей личной жизни актер особо не любит говорить. Но не так давно актер опубликовал фото с дочерью и рассекретил имя своей жены — Алина, девушка работает звездным визажистом.

Иван Мулин

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Роль яркого нападающего открыла для Мулина новые возможности в мире кино. Он уже успел сняться в более, чем 20 проектах, среди которых: «Перевал Дятлова», «Верни меня», «Чайки», также Иван увлекается диджеингом. Актера не раз замечали в кругу светской девушки — Оксаны Стрельцовой, молодым людям также приписывали роман, но это оказалось всего лишь слухами. Сейчас у Ивана нет девушки.

Игорь Огурцов

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Так же, как и коллегам по площадке, Игорю участие в «Молодежке» принесло небывалый успех. Но настолько ярких ролей, как в этом сериале у актера не было, разве что персонаж в «Законе каменных джунглей» также тронул зрителей. В 2015 году Игорь женился на девушке Ие, которая совсем далека от творческих профессий — она экономист. Через 2 года у молодой пары родился замечательный сын Марк. Семья редко ведет свои социальные сети, изредка выкладывая свои совместные фотографии.

Александр Соколовский

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