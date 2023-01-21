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2 часа назад

Сериалу «Чужестранка» подарят восьмой сезон и полнометражный приквел

Inc-News

Сериалу «Чужестранка» подарят восьмой сезон и полнометражный приквел. А ведь еще даже не вышел седьмой сезон.

Сериалу «Чужестранка» подарят восьмой сезон
Фото: Inc-NewsInc-News

Успех первых шести сезонов сериала «Чужестранка» вдохновил телеканал Starz анонсировать создание восьмой части проекта за полгода до выхода на экраны седьмого сезона.

Правда, восьмая часть с большой долей вероятности последней. Именно в ней подойдет к логическому завершению история медсестры Клэр Рэндалл, невероятным образом переместившейся из современного мира прямо в гущу противостояния между англичанами и шотландцами в середине восемнадцатого века.

Зато после этого поклонников сериала ждет большой приятный сюрприз в виде полнометражного приквела, у которого уже даже есть название - «Чужестранка: Кровь моей крови». Картина будет отдельно посвящена истории любви родителей Джейми - спутника Клэр из прошлого.

Сериалы,Чужестранка,
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