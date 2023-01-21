Сериалу «Чужестранка» подарят восьмой сезон и полнометражный приквел. А ведь еще даже не вышел седьмой сезон.
Успех первых шести сезонов сериала «Чужестранка» вдохновил телеканал Starz анонсировать создание восьмой части проекта за полгода до выхода на экраны седьмого сезона.
Правда, восьмая часть с большой долей вероятности последней. Именно в ней подойдет к логическому завершению история медсестры Клэр Рэндалл, невероятным образом переместившейся из современного мира прямо в гущу противостояния между англичанами и шотландцами в середине восемнадцатого века.
Зато после этого поклонников сериала ждет большой приятный сюрприз в виде полнометражного приквела, у которого уже даже есть название - «Чужестранка: Кровь моей крови». Картина будет отдельно посвящена истории любви родителей Джейми - спутника Клэр из прошлого.