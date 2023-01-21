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1 час назад

Звезда "Моей прекрасной няни" рассказал о "пакостях", которые ему говорил режиссер сериала

Газета.Ru

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Павел Сердюк во время своего интервью YouTube-шоу "О жизни" рассказал о "пакостях", которые ему говорил режиссер сериала.

Звезда "Моей прекрасной няни" вспомнил о "пакостях" на площадке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Рассказывая о своем опыте съемок в комедийном шоу, Сердюк вспомнил, что методы режиссера Алексея Кирющенко граничили с психологическим насилием. При этом актер уточнил, что после постановщик мог подойти и извиниться перед юным артистом.

"Я помню случай, режиссер Алексей Кирющенко говорил какую-то пакость мне, потому что хотел добиться от меня эмоций. И он получал то, что хотел. Конечно, в момент, когда тебе такое говорят, ты думаешь: "Да пошел ты сам..." Но ты не можешь сказать так, потому что ты в кадре. А после съемки ты не можешь ответить, потому что этот человек старше тебя и надо соблюдать какую-то субординацию. Но это работа режиссера с актером, и это нормально", — поделился Сердюк.

Сериалы,Алексей Кирющенко,Павел Сердюк,
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