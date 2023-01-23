Трек Depeche Mode 1987 года "взлетел" после эпизода The Last of Us

И без того довольно известный трек группы Depeche Mode Never Let Me Down Again стали искать на различных платформах гораздо чаще после выхода первой серии сериала по игре The Last of Us.

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Он прозвучал во время финальных титров. По данным Billboard, за ночь песню стали искать на 220,5% чаще, а на сервисе Spotify количество ее прослушиваний возросло на 377%.

Трек вошел в шестой альбом группы под названием "Music For The Masses" и вышел в 1987 году. Теперь на YouTube-канале-канале группы он подписан как "из первого эпизода The Last of Us".