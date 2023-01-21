Нейросеть «отправила» героев «Папиных дочек» в мрачный мир Bloodborne

Блогер под ником Максиw с помощью нейросети Niji Journey изобразил центральных героев знаменитого сериала «Папины дочки» в образах персонажей из культовой игры Bloodborne.
Максиw отметил, что сложнее всего было сделать жительницей Ярнама Машу, а проще всего — Галину Сергеевну.
Сложнее всего было делать Машу — сетка не хотела перенимать черты лица. На неё ушло более 10 попыток. Женю нейросеть видела во всех вариациях и при разных исходниках в мужском роде, потому что в первом сезоне она была пацанкой. А легче всего — Галину Сергеевну, ибо типаж.
Герои сериала «Папины дочки» в образах персонажей из Bloodborne
Телеканал СТС и онлайн-кинотеатр START в начале этого года объявили о разработке нового сезона «Папиных дочек». Отмечается, что продолжение выйдет «уже скоро».