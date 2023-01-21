Нейросеть «отправила» героев «Папиных дочек» в мрачный мир Bloodborne

Блогер под ником Максиw с помощью нейросети Niji Journey изобразил центральных героев знаменитого сериала «Папины дочки» в образах персонажей из культовой игры Bloodborne.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Максиw отметил, что сложнее всего было сделать жительницей Ярнама Машу, а проще всего — Галину Сергеевну.

Сложнее всего было делать Машу — сетка не хотела перенимать черты лица. На неё ушло более 10 попыток. Женю нейросеть видела во всех вариациях и при разных исходниках в мужском роде, потому что в первом сезоне она была пацанкой. А легче всего — Галину Сергеевну, ибо типаж.

Герои сериала «Папины дочки» в образах персонажей из Bloodborne

Маша — горожанка

ФОТО: МАКСИW

Даша — ворон-охотник

ФОТО: МАКСИW

Галина Сергеевна — клирик

ФОТО: МАКСИW

Женя — рыцарь Кейнхёрста

ФОТО: МАКСИW

Пуговка — девочка со шкатулкой

ФОТО: МАКСИW

Папа — глава церкви исцеления

ФОТО: МАКСИW

Полежайкин — охотник на нечистокровных

ФОТО: МАКСИW

Бабушка (по сюжету она разводила пауков) — один из боссов в Bloodborne

ФОТО: МАКСИW