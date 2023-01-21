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53 минуты назад

Нейросеть «отправила» героев «Папиных дочек» в мрачный мир Bloodborne

Чемпионат.com

Блогер под ником Максиw с помощью нейросети Niji Journey изобразил центральных героев знаменитого сериала «Папины дочки» в образах персонажей из культовой игры Bloodborne.

Нейросеть «отправила» героев «Папиных дочек» в мрачный мир Bloodborne
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Максиw отметил, что сложнее всего было сделать жительницей Ярнама Машу, а проще всего — Галину Сергеевну.

Сложнее всего было делать Машу — сетка не хотела перенимать черты лица. На неё ушло более 10 попыток. Женю нейросеть видела во всех вариациях и при разных исходниках в мужском роде, потому что в первом сезоне она была пацанкой. А легче всего — Галину Сергеевну, ибо типаж.

Герои сериала «Папины дочки» в образах персонажей из Bloodborne

Маша — горожанка

ФОТО: МАКСИW

Даша — ворон-охотник

ФОТО: МАКСИW

Галина Сергеевна — клирик

ФОТО: МАКСИW

Женя — рыцарь Кейнхёрста

ФОТО: МАКСИW

Пуговка — девочка со шкатулкой

ФОТО: МАКСИW

Папа — глава церкви исцеления

ФОТО: МАКСИW

Полежайкин — охотник на нечистокровных

ФОТО: МАКСИW

Бабушка (по сюжету она разводила пауков) — один из боссов в Bloodborne

ФОТО: МАКСИW

Телеканал СТС и онлайн-кинотеатр START в начале этого года объявили о разработке нового сезона «Папиных дочек». Отмечается, что продолжение выйдет «уже скоро».

Сериалы,Папина дочка,Герой,
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