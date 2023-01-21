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2 часа назад

Названа дата премьеры 26-го сезона мультсериала "Южный парк"

Газета.Ru

На YouTube-канале студии Comedy Central появился анонс 26-го сезона мультсериала "Южный парк", он выйдет 8 февраля.

Названа дата премьеры 26-го сезона мультсериала "Южный парк"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сюжет рассказывает о жизни подростков в провинциальном американском городке. Школьники взрослеют, ввязываются в интересные приключения и всячески пытаются развлечься.

Сатирический сериал высмеивает общественные проблемы, черты культуры потребления, политику и современные тренды. Шоураннерами проекта являются Трей Паркер и Мэтт Стоун. Ранее стала известна дата премьеры третьего сезона сериала "Тед Лассо".

Сериалы,Трей Паркер,Мэтт Стоун,
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