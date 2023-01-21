Названа дата премьеры 26-го сезона мультсериала "Южный парк"

На YouTube-канале студии Comedy Central появился анонс 26-го сезона мультсериала "Южный парк", он выйдет 8 февраля.

Сюжет рассказывает о жизни подростков в провинциальном американском городке. Школьники взрослеют, ввязываются в интересные приключения и всячески пытаются развлечься.