Названа дата премьеры 26-го сезона мультсериала "Южный парк"

На YouTube-канале студии Comedy Central появился анонс 26-го сезона мультсериала "Южный парк", он выйдет 8 февраля.
Сюжет рассказывает о жизни подростков в провинциальном американском городке. Школьники взрослеют, ввязываются в интересные приключения и всячески пытаются развлечься.
Сатирический сериал высмеивает общественные проблемы, черты культуры потребления, политику и современные тренды. Шоураннерами проекта являются Трей Паркер и Мэтт Стоун. Ранее стала известна дата премьеры третьего сезона сериала "Тед Лассо".