Что интересного посмотреть онлайн

Детство Игоря Грома в реалиях 90-х, кулинарный хоррор с Рэйфом Файнсом, новая экранизация приключений Фандорина и сериал по культовой игре The Last of Us. Рассказываем, что посмотреть дома.

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

HBO наконец-то выпустил экранизацию культовой истории любви в декорациях жестокого зомби-апокалипсиса. Молодой следователь Эраст Фандорин из книг Бориса Акунина получил современное воплощение с альтернативной версией современной России. Рэйф Файнс, Аня Тейлор-Джой и Николас Холт играют в смертельные кулинарные игры на элитном острове. А студия комиксов Bubble рассказала о непростом детстве в 90-х борца за справедливость Игоря Грома. В рубрике #КиноЗдесь рассказываем о последних цифровых релизах кино и сериалов, которые определённо заслуживают вашего внимания!

Видео дня

"Одни из нас", 2023 год

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.7

Время: 1 час 20 минут (10 серий)

О сериале. Долгожданная экранизация любимой миллионами компьютерной игры The Last of Us о жизни в мире, охваченном зомби-апокалипсисом. Практически полностью копируя сюжет игры, сериал HBO рассказывает историю контрабандиста Джоэла (Педро Паскаль) и его взаимоотношений с девочкой-подростком Элли (Белла Рамзи). Вместе герои отправляются в опасное путешествие через постапокалиптические просторы США.

Что интересного. Сериал о любви в декорациях жестокого и опасного зомби-апокалипсиса. Проект в первую очередь вызывает интерес из-за своих создателей. Адаптацией игры в сериал занимались один из авторов оригинальной игры Нил Дракманн и её верный фанат, сценарист нашумевшего "Чернобыля" Крэйг Мэйзин. Критики хоть и ругают внешнее несоответствие актёров персонажам игры, а также некоторые несостыковки, уже не стесняясь нахваливают общую атмосферу и фабулу перспективного проекта.

Кому не понравится. Если вас сильно смущает, что "белых" второстепенных персонажей игры заменили "чернокожими". Если вы очень требовательны и хотите в экранизации любимой игры видеть стопроцентное соответствие оригиналу. Если вы боитесь зомби (а тут их будет очень много!).

"Фандорин. Азазель", 2023 год

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.9

Время: 6 серий по 50 минут

О сериале. Ещё одна экранизация. Только на этот раз популярного детективного романа 1998 года отечественного писателя Бориса Акунина. В центре событий 20-летний следователь Эраст Фандорин, который только-только начинает карьеру в полиции. Сперва ему поручают самую скучную и рутинную работу, но позже молодой человек оказывается втянут в круговорот конспирологического безумия: от внезапного и странного самоубийства молодого миллионера на публике до раскрытия заговора о покушении на самого императора Николая II.

Что интересного. В отличие от акуниновского оригинала, "Фандорин" 2023 года разворачивается в альтернативной вселенной. События происходят в XXI веке, вот только в России всё ещё сохраняется монархический строй. А единственная революция, которая постигла нашу страну - технологическая. Кстати, где ещё вы увидите Николая II в худи?

Кому не понравится. Тем, кто ожидал стопроцентной адаптации книги о знаменитом российском сыщике в сериале.

"Меню", 2022 год

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.8

Время: 107 минут

О фильме. Неожиданный кулинарный хоррор с Рэйфом Файнсом, Аней Тейлор-Джой и Николасом Холтом в главных ролях. В центре нового фильма режиссёра "Бесстыдников" и "Игры престолов" история об изысканной трапезе, которая неожиданно превращается в настоящую игру на выживание. Двое молодых людей (Холт и Тейлор-Джой) попадают на эксклюзивный ужин в ресторан на острове. Легендарный шеф-повар (Файнс) балует капризную публику утончёнными блюдами, а случайно оказавшуюся на острове Тейлор-Джой пафосное пиршество раздражает. Позже происходит первое убийство и невинное элитное развлечение превращается в кровавую бойню.

Что интересного. Это очень поэтичное и сатирическое кино по сути высмеивает один из витков современной культуры - фуди (когда люди помешаны на красивой, полезной, здоровой еде, которую, к тому же, не гнушаются фотографировать для соцсетей). Своей основной сюжетной линией "Меню" напоминает недавний "Треугольник печали" (высмеивание странностей и предпочтений богатых мира сего).

Кому не понравится. Если вы не переносите насилие на экране. Если вы устали от социальной сатиры. Если вы очень богаты.

"Майор Гром: трудное детство", 2022 год

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.1

Время: 84 минуты

О фильме. Ностальгический кинокомикс о непростой истории детства будущего борца с преступностью Игоря Грома. Полное впечатлений и сомнительных авантюр детство парня проходит в Петербурге 90-х. В это же время его бескомпромиссный отец-полицейский ловит криминального авторитета Анубиса.

Что интересного. В фильме удачно и в романтическом свете передана атмосфера тяжёлых реалий России 90-х (поскольку фильм рассказывает о событиях от лица подростка). Жвачка, "Диснейленд", панки, вооружённые конфликты, телевизор с кинескопом и непростые отношения с отцом. Новый "Гром" общими мазками вырисовывает знакомое многим жителям России детство. К этому фильму не стоит относиться серьёзно, всё-таки по большей части кино хулиганское, подростковое, подкупающее в первую очередь своей атмосферой.