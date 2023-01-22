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1 час назад

Топ-10 лучших цитат Уэнсдей Аддамс на все случаи жизни

Чемпионат.com

Вдохновляемся радикальным подходом мисс Аддамс.

Топ-10 лучших цитат Уэнсдей Аддамс на все случаи жизни
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Почему Уэнсдей так нам полюбилась? Наверное, всё дело в её умении отстаивать своё мнение и действовать не мешкая. Этих качеств характера и навыков многим не хватает.

Возможно, жизненный настрой мисс Аддамс немного мрачноват… Но ведь мы имеем дело с чёрной комедией. Кстати, сама Уэнсдей вовсе не шутит… Либо просто таким мрачно-остроумным образом защищается. Психологи именно на это и намекнут.

Как бы то ни было, кое-что из её цитат вполне можно ввернуть, если захочется добавить перчинки в унылую беседу.

Если бы вы меня отвергли, я бы не расстроилась.

Сартр писал: «Ад — это другие люди». Он — моя первая любовь.

Эмоции — как лёгкий наркотик. Дальше пойдут чувства. Они вызывают слёзы. А я не плачу.

У меня нет телефона. Не хочу быть рабом технологий.

Не знаю, в чью больную голову пришла идея отправить сотни подростков в недофинансированные школы, руководство которых — несостоявшиеся неудачники. Но этот садизм меня восхищает.

Всякое добро наказуемо.

Тот, кто любит вязать — не слишком достойный противник.

Соцсети — это бездна бессмысленной информации, отравляющей душу.

У шакалов больше самоконтроля, чем у вас.

Иногда ответ смотрит прямо

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