Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
39 минут назад

Сын Жигунова по сериалу "Моя прекрасная няня" заработал сотни тысяч на съемках

Мира Маркина

Актер Павел Сердюк, в детстве сыгравший сына миллионера Максима Шаталина в сериале "Моя прекрасная няня", рассказал, сколько заработал на съемках. Этим он поделился на YouTube-канале "О жизни".

Сын Жигунова по сериалу "Моя прекрасная няня" заработал сотни тысяч на съемках
Фото: Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

По словам Сердюка, сначала он получал по 50 долларов за смену, а затем его заработки стали "четырехзначными". При этом отец школьника тогда зарабатывал 25 тысяч рублей в месяц.

"Это был 2004 год. У моего папы тогда была зарплата 25 тысяч рублей в месяц. Потом дело дошло до четырехзначных цифр", — вспомнил актер.

Актер и продюсер Сергей Жигунов хорошо относился к юному коллеге и регулярно повышал ему дневную заработную ставку, рассказал Павел Сердюк.

Жена Жигунова обрушилась с критикой на женщин “в халатах”

Ранее звезда «Соколиного глаза» Джереми Реннер рассказал о своем состоянии после несчастного случая

Сериалы,Павел Сердюк,Сергей Жигунов,Джереми Реннер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители