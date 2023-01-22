Сын Жигунова по сериалу "Моя прекрасная няня" заработал сотни тысяч на съемках

Актер Павел Сердюк, в детстве сыгравший сына миллионера Максима Шаталина в сериале "Моя прекрасная няня", рассказал, сколько заработал на съемках. Этим он поделился на YouTube-канале "О жизни".
По словам Сердюка, сначала он получал по 50 долларов за смену, а затем его заработки стали "четырехзначными". При этом отец школьника тогда зарабатывал 25 тысяч рублей в месяц.
"Это был 2004 год. У моего папы тогда была зарплата 25 тысяч рублей в месяц. Потом дело дошло до четырехзначных цифр", — вспомнил актер.
Актер и продюсер Сергей Жигунов хорошо относился к юному коллеге и регулярно повышал ему дневную заработную ставку, рассказал Павел Сердюк.