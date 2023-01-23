Сериал "Академия вампиров" закрыли после первого сезона

В 2014 году вышел одноименный фильм с Ольгой Куриленко , Данилой Козловским и Зои Дойч , о котором все предпочли поскорее забыть. В сентябре Peacock начал показывать первый десятисерийный сезон сериала. На второй сезон было решено его не продлевать.

Хотя в описании сюжет более чем привлекателен - школьная жизнь вампирской принцессы из рода Драгомир (Даниэла Ньевес) с русскими корнями и ее подруги Роуз (Сиси Стрингер), которая вампир наполовину. Девушка живет и тренируется для того, чтобы защищать свою подругу-принцессу. Школьницы расследуют заговоры, раскрывают интриги влиятельных вампиров и страдают от любовных неурядиц.