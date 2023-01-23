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1 час назад

Сериал "Академия вампиров" закрыли после первого сезона

Российская Газета

Серии из шести книг "Академия вампиров" Райчел Мид категорически не везет на экранизации.

Сериал "Академия вампиров" закрыли после первого сезона
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В 2014 году вышел одноименный фильм с Ольгой Куриленко, Данилой Козловским и Зои Дойч, о котором все предпочли поскорее забыть. В сентябре Peacock начал показывать первый десятисерийный сезон сериала. На второй сезон было решено его не продлевать.

Хотя в описании сюжет более чем привлекателен - школьная жизнь вампирской принцессы из рода Драгомир (Даниэла Ньевес) с русскими корнями и ее подруги Роуз (Сиси Стрингер), которая вампир наполовину. Девушка живет и тренируется для того, чтобы защищать свою подругу-принцессу. Школьницы расследуют заговоры, раскрывают интриги влиятельных вампиров и страдают от любовных неурядиц.

Сериалы,Академия вампиров,Ольга Куриленко,Данила Козловский,
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