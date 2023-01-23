HBO показала трейлер третьего эпизода сериала The Last of Us

Судя по всему, вся третья серия будет посвящена Биллу — выжившему и давнему приятелю Джоэла, который очень сильно не доверяет незнакомцам. В трейлере показали знакомство Билла со своим другом Фрэнком и различные этапы его жизни. В какой-то момент Джоэл и Элли попадут в городок к Биллу и заручатся его помощью.