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1 час назад

HBO показала трейлер третьего эпизода сериала The Last of Us

Чемпионат.com

Прошедшей ночью состоялась премьера второго эпизода шоу The Last of Us. В честь выхода новой серии HBO опубликовала трейлер третьего эпизода сериала.

HBO показала трейлер третьего эпизода сериала The Last of Us
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Судя по всему, вся третья серия будет посвящена Биллу — выжившему и давнему приятелю Джоэла, который очень сильно не доверяет незнакомцам. В трейлере показали знакомство Билла со своим другом Фрэнком и различные этапы его жизни. В какой-то момент Джоэл и Элли попадут в городок к Биллу и заручатся его помощью.

Роль Билла, к слову, исполнил Ник Офферман, известный по роли Рона Суонсона в шоу «Парки и зоны отдыха». Напомним, что образ Джоэла воплотил Педро Паскаль, а роль Элли сыграла Белла Рамзи.

Третий эпизод выйдет через неделю, 30 января, только на HBO Max. В России сериал The Last of Us официально не показывают.

Сериалы,Ник Офферман,Педро Паскаль,
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