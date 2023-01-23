Завершились съемки нового сериала по «Звездным войнам»

Постановщик трюков Джордж Коттл сообщил, что съёмки нового сериала во вселенной «Звёздных войн» c Джудом Лоу подошли к концу.
Речь идёт про «Опорную команду» (Skeleton Crew), режиссёром которой выступает автор последней трилогии про Человека-паука Джон Уоттс. За сценарий отвечал Кристофер Форд, который как раз работал над «Возвращением домой».
Действие проекта разворачивается в период «Мандалорца», а история расскажет про группу детей, которые потерялись в этой большой вселенной — и теперь им нужно найти дорогу домой. При этом ранее сам Уоттс отмечал, что проект не ориентирован на детскую аудиторию.
Многие детали о сериале держат в секрете — включая и роль Лоу, однако известно, что премьера проекта намечена на этот год.
Сейчас в рамках вселенной выходит второй сезон мультсериала «Бракованная партия», а уже 1 марта стартует третий сезон «Мандалорца». Кроме того, 17 марта состоится релиз Star Wars Jedi: Survivor для PS5, Xbox Series и PC.