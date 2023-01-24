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1 час назад

Вышел первый трейлер сериала о Федоре Шаляпине

Российская Газетаиещё 1

Онлайн-кинотеатр Okko представил первый трейлер художественного биографического сериала "Шаляпин", который расскажет о судьбе знаменитого артиста рубежа XIX и XX веков.

"Противоречивое, грозовое время, эпоха, вместившая в себя непримиримый раскол, предчувствие гражданской войны и небывалый взлет русского искусства, покорившего весь мир - вот центральные темы нового многосерийного фильма "Шаляпин", - говорится в анонсе.

Синопсис такой: "1886 год. Казань. Отец пытается пристроить маленького Федю к делу. Но из мальчишки не выходит ни подмастерья, ни посыльного - он мечтает только о музыке и театре… Приехав покорять столицу без копейки денег, молодой Федор не упускает выпавшего ему шанса выступить на концерте, и немедленно покоряет публику своим мощным басом. Но по-настоящему талант Федора Шаляпина раскрывается в частной опере - новом проекте мецената Саввы Мамонтова".

Главную роль сыграл Александр Горбатов. Также в ролях: Юлия Снигирь, Мария Смольникова, Александр Яценко, Федор Добронравов, Ирина Пегова, Роман Мадянов, Федор Лавров, Ян Цапник и другие.

Режиссер - Егор Анашкин ("Кровавая барыня", "Зулейха открывает глаза"). Над проектом работали создатели сериалов "Грозный", "София" и "Годунов" киностудии "Москино".

Премьера - 13 февраля.

Сериалы,Видео,Кровавая барыня,Егор Анашкин,Мария Смольникова,Александр Горбатов,Ян Цапник,Федор Лавров,Ирина Пегова,Федор Шаляпин,Савва Мамонтов,Роман Мадянов,Федор Добронравов,Юлия Снигирь,Александр Яценко,
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