Вышел первый трейлер сериала о Федоре Шаляпине

"Противоречивое, грозовое время, эпоха, вместившая в себя непримиримый раскол, предчувствие гражданской войны и небывалый взлет русского искусства, покорившего весь мир - вот центральные темы нового многосерийного фильма "Шаляпин", - говорится в анонсе.

Синопсис такой: "1886 год. Казань. Отец пытается пристроить маленького Федю к делу. Но из мальчишки не выходит ни подмастерья, ни посыльного - он мечтает только о музыке и театре… Приехав покорять столицу без копейки денег, молодой Федор не упускает выпавшего ему шанса выступить на концерте, и немедленно покоряет публику своим мощным басом. Но по-настоящему талант Федора Шаляпина раскрывается в частной опере - новом проекте мецената Саввы Мамонтова".