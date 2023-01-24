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2 часа назад

Стала известна дата премьеры десятого сезона сериала "Склифосовский"

Слово и Дело

Многосерийная медицинская драма «Склифосовский» вернется на экраны 30 января. Первая серия десятого сезона выйдет в 21:20 на телеканале «Россия».

Стала известна дата премьеры десятого сезона сериала "Склифосовский"
Фото: Слово и делоСлово и дело

Главные роли в сериале исполнили уже знакомые зрителям актеры. В их числе Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Мария Порошина и другие. Драма показывает будни врачей, их межличностные отношения и спасение пациентов.В десятом сезоне ожидается появление нового хирурга Андрея Волошина, который станет конкурентом Олега Брагина. Кроме того, врачам придется побороться за жизнь заведующей отделением Ирины Павловой после серьезного ДТП.

Выход десятого сезона стартует через несколько дней, но сериал уже получил продолжение. Сейчас актеры активно работают на съемках 11-го сезона.

Сериалы,Склифосовский,Олег Брагин,Ирина Павлова,Андрей Волошин,Мария Порошина,Мария Куликова,Елена Яковлева,Максим Аверин,
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