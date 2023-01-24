Стала известна дата премьеры десятого сезона сериала "Склифосовский"

Многосерийная медицинская драма «Склифосовский» вернется на экраны 30 января. Первая серия десятого сезона выйдет в 21:20 на телеканале «Россия».
Главные роли в сериале исполнили уже знакомые зрителям актеры. В их числе Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Мария Порошина и другие. Драма показывает будни врачей, их межличностные отношения и спасение пациентов.В десятом сезоне ожидается появление нового хирурга Андрея Волошина, который станет конкурентом Олега Брагина. Кроме того, врачам придется побороться за жизнь заведующей отделением Ирины Павловой после серьезного ДТП.
Выход десятого сезона стартует через несколько дней, но сериал уже получил продолжение. Сейчас актеры активно работают на съемках 11-го сезона.