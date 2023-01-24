Стала известна дата премьеры десятого сезона сериала "Склифосовский"

Многосерийная медицинская драма «Склифосовский» вернется на экраны 30 января. Первая серия десятого сезона выйдет в 21:20 на телеканале «Россия».

Фото: Слово и дело Слово и дело

Выход десятого сезона стартует через несколько дней, но сериал уже получил продолжение. Сейчас актеры активно работают на съемках 11-го сезона.