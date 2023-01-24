Что ожидать от сериала "Фишер"

Онлайн-кинотеатр more.tv представил первый трейлер и постер восьмисерийного проекта "Фишер" о самом страшном серийном убийце в истории СССР, а также анонсировал дату выхода сериала. С 8 февраля 2023 года многосерийный фильм можно будет смотреть на more.tv и Wink.

Главные роли в сериале, снятом по мотивам реальных событий - истории одного из самых страшных маньяков времен СССР, исполнили Иван Янковский, Александра Бортич и Александр Яценко. Режиссеры - Сергей Тарамаев и Любовь Львова, шоураннеры - Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Сериал пополнит линейку проектов more originals, в которую ранее вошли такие проекты, как "Аврора", "Ваша честь", "Надвое" и другие.

Прямая речь

Иван Янковский, исполнитель главной роли - ростовского следователя Бокова:

- Мой герой - прямой и честный мужик, который все делает четко и достойно. Но он как оголенный провод - способен переключаться от нежности до грубости за считанные секунды. Мне кажется, в этом смысле мы с ним даже похожи. Авторский язык и почерк режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой способны привнести в эту историю нечто такое, чего мы не видели на российском рынке в проектах о поимке маньяка.

Александра Бортич, исполнительница главной женской роли - молодой сотрудницы Следственного комитета СССР:

- Мы во многом похожи с моей героиней Добровольской: она работает в мужском коллективе, и ей приходится быть сильной, часто прятать свои нежные чувства, чтобы это не сочли за слабость. Собственно, персонаж Ивана Янковского на протяжении всего сериала будет показывать, почему ей приходится так делать. Мне всегда интересны сценарии, основанные на реальных событиях, но "Фишер" - немного другой случай, эти истории вызывают очень много ужаса и страха. Некоторые сцены сделаны так подробно и так откровенно, что, думаю, впечатлительным зрителям будет непросто смотреть.

Сергей Кальварский и Наталья Капустина, шоураннеры сериала: