Вторую серию сериала "Одни из нас" посмотрели 5,7 млн зрителей

Стриминг HBO Max отмечает отличный рост аудитории сериала "Одни из нас" по игре The Last of Us. Вторую серию шоу под названием Infected посмотрели 5,7 млн зрителей, что на 22% превышает показатель пилотной (4,7 млн зрителей).

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По данным Variety, через два дня после эфира аудитория первой серии увеличилась до 10 млн зрителей, а к моменту выхода второй серии - до 18 млн зрителей.