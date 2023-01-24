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1 час назад

Вторую серию сериала по The Last of Us посмотрели 5,7 млн зрителей

Российская Газета

Стриминг HBO Max отмечает отличный рост аудитории сериала "Одни из нас" по игре The Last of Us. Вторую серию шоу под названием Infected посмотрели 5,7 млн зрителей, что на 22% превышает показатель пилотной (4,7 млн зрителей).

Вторую серию сериала "Одни из нас" посмотрели 5,7 млн зрителей
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По данным Variety, через два дня после эфира аудитория первой серии увеличилась до 10 млн зрителей, а к моменту выхода второй серии - до 18 млн зрителей.

Хотя до показателей "Дома Дракона" шоу далеко, это самый значительный рост аудитории за неделю, когда-либо зафиксированный стримингом. Но и без этого впечатляющего роста аудитории "Одни из нас" сразу стали вторым самым успешным запуском HBO Max с 2010 года.

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