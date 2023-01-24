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2 часа назад

В 2022 году особым успехом у россиян пользовались отечественные сериалы

Российская Газета

Онлайн-кинотеатр PREMIER рассказал о предпочтениях своих подписчиков в ушедшем 2022 году.

В 2022 году успехом у россиян пользовались русские сериалы
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Пресс-служба стримингового сервиса поделилась с "Кинократией" списком из одиннадцати самых просматриваемых сериалов минувшего года.

Наиболее популярными сериалами на стриминге стали: комедия "Девушки с Макаровым", турецкий хит "Постучись в мою дверь", "Ресторан по понятиям", "Жуки", второй сезон "Эпидемии", "Отпуск", продолжение "Игры на выживание", девятые "Реальные пацаны", ретро-детектив "Художник", южный нуар "ЮЗЗЗ" и криминальная драмеди "Капельник".

Сериалы,Игра на выживание,Эпидемия,
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