В 2022 году успехом у россиян пользовались русские сериалы

Онлайн-кинотеатр PREMIER рассказал о предпочтениях своих подписчиков в ушедшем 2022 году.
Пресс-служба стримингового сервиса поделилась с "Кинократией" списком из одиннадцати самых просматриваемых сериалов минувшего года.
Наиболее популярными сериалами на стриминге стали: комедия "Девушки с Макаровым", турецкий хит "Постучись в мою дверь", "Ресторан по понятиям", "Жуки", второй сезон "Эпидемии", "Отпуск", продолжение "Игры на выживание", девятые "Реальные пацаны", ретро-детектив "Художник", южный нуар "ЮЗЗЗ" и криминальная драмеди "Капельник".