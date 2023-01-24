В Сети опубликован первый трейлер (18+) многосерийного триллера "Фишер", который расскажет о маньяке Сергее Головкине (Фишер - его прозвище), которого многие считают самым жестоким убийцей в СССР.

Синопсис такой: "1986 год. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев, его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков и совсем молодая следователь Наталья Добровольская (Саша Бортич) начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, - школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией".