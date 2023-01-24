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1 час назад

Вышел большой трейлер сериала "Фишер" о самом жестоком маньяке в СССР

Российская Газета

В Сети опубликован первый трейлер (18+) многосерийного триллера "Фишер", который расскажет о маньяке Сергее Головкине (Фишер - его прозвище), которого многие считают самым жестоким убийцей в СССР.

Синопсис такой: "1986 год. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев, его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков и совсем молодая следователь Наталья Добровольская (Саша Бортич) начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, - школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией".

"Интеллигентного следователя" играет Александр Яценко, "дерзкого напарника" - Иван Янковский, а "совсем молодую" - Саша Бортич. Также в ролях: Сергей Гилев, Анна Снаткина, Роман Евдокимов, Андрей Максимов, Ольга Озоллапиня, Алексей Гришин и другие.

Премьера - 8 февраля на more.tv и Wink.

Сериалы,Видео,Ольга Озоллапиня,Сергей Гилев,Роман Евдокимов,Анна Снаткина,Иван Янковский,Андрей Максимов,Алексей Гришин,Александр Яценко,
18+
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