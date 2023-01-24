Выйдут все сезоны возрожденных "Папиных дочек"

Пока готовятся съёмки продолжения культового ситкома "Папины дочки", в онлайн-кинотеатре START выпускают все предыдущие двадцать сезонов.
Как сообщила "Кинократии" пресс-служба сервиса, уже завтра на стриминге будут доступны первые десять сезонов, остальные выйдут до конца текущего месяца.
Главный герой - Сергей Васнецов, практикующий психотерапевт и отец пятерых дочек: Маши, Даши, Галины Сергеевны, Жени и маленькой Пуговки. Жена ушла от него к хоккеисту, оставив всех дочерей.
Известно, что в новых сериях возрождённого проекта не будет двух героинь прошлых сезонов. Тизер нового сезона - здесь.
Премьера "Папиных дочек" состоялась в сентябре 2007-го, сериал с высокими рейтингами шел в течение шести лет. Он имеет четыре премии "ТЭФИ".