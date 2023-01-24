Фанаты верят, что нашли актрису для роли Эбби в "Одних из нас"

Фанаты предположили, что нашли потенциальную исполнительницу роли Эбби в сериале по The Last of Us от HBO Max.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Они обратили внимание на аккаунт актрисы Шеннон Берри («Дикарки») в сети Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России, заблокированы РКН), которая оказалась весьма похожа на героиню из игрового сиквела.

При этом, как раскрылось следом, на профиль Берри подписан и автор оригинала Нил Дракманн (как и она на него) — это только усилило спекуляции по этой теме. Позже актриса отреагировала на заявления фанатов, признав, что действительно похожа на Эбби из игры.

На данный момент появление Эбби в потенциальном втором (или третьем) сезоне сериала остаётся лишь теорией, поскольку у шоу пока вышло только два эпизода, а его самого ещё не продлили. Но, кстати, режиссёром второй серии как раз выступил сам Нил Дракманн.

При этом шансы на продление у экранизации довольно высокие, особенно учитывая его рейтинговые успехи для HBO.