Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
46 минут назад

Представлены новые фото сериала "Король и Шут"

Inc-News

Премьера сериала состоится на "Кинопоиске" в 2023 году.

Представлены новые фото сериала "Король и Шут"
Фото: Inc-NewsInc-News

Пока продолжается производство сериала "Король и Шут" об одноимённой панк-рок-группе, в Сети появляются новые кадры со съёмочной площадки. Ими делится издание Star News.

Создатели проекта утверждают, что снимают сериал с большой любовью к реальным прототипам героев, "но надо помнить, что это все-таки кино".

Inc-News

В центре повествования окажется лидер коллектива Михаил Горшенёв, которого не стало в 2013 году.

Роли исполнили Константин Плотников, Влад Коноплёв, Валери Зоидова и другие. Режиссёрское кресло проекта занял Рустам Мосафир.

Сериалы,Константин Плотников,Рустам Мосафир,Михаил Горшенев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители