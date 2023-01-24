Представлены новые фото сериала "Король и Шут"

Премьера сериала состоится на "Кинопоиске" в 2023 году.

Фото: Inc-News Inc-News

Пока продолжается производство сериала "Король и Шут" об одноимённой панк-рок-группе, в Сети появляются новые кадры со съёмочной площадки. Ими делится издание Star News.

Создатели проекта утверждают, что снимают сериал с большой любовью к реальным прототипам героев, "но надо помнить, что это все-таки кино".

Inc-News

В центре повествования окажется лидер коллектива Михаил Горшенёв, которого не стало в 2013 году.