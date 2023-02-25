Почему Маша из "Маши и медведя" живет одна

Если вы смотрели мультсериал "Маша и Медведь", то наверняка задавались вопросом, почему в кадре ни разу не появляются родители главной героини. "Рамблер" приводит объяснение продюсеров и разбирает самые безумные версии зрителей.

Фото: Кадр из мультсериала "Маша и Медведь" Кадр из мультсериала "Маша и Медведь"

Маша — маленький и слишком активный ребёнок, но ее родители не появлялись в сериале ни разу. Зрители это быстро заметили и попробовали объяснить, почему семья девочки не фигурирует в сюжете.

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Родители работают

Один из самых распространенных вариантов предполагает, что родители Маши постоянно работают и у них нет времени на дочь. А создатели мультсериала, по мнению зрителей, решили не показывать маму и папу героини, просто потому что ситуация банальная.

Родителей съел медведь

Еще один вариант заключается в том, что Машиных родителей съел Медведь, который потом и стал ее опекуном. В этом была цель предполагаемого убийства или персонаж просто старается искупить свой грех — вопрос.

Машу съел Медведь

Версия, граничащая с теорией заговора, предполагает, что медведь убил не родителей Маши, а саму девочку. Раз героиню видят только животные, то она, очевидно, призрак, считают сторонники "теории". А Медведь терпит проказы Маши, потому что виноват в ее смерти

Медведь — Машин муж

Вариация этой "теории" основана на древнем карельском обычае: если девочка умирала до замужества, то есть примерно до 13-14 лет, ей в могилу клали зубы медведя в качестве оберега. Считалось, что они будут защищать умершую в загробной жизни и заменять супруга-защитника, которого она не нашла при жизни.

Версия продюсеров

Выяснилось, что по первому сценарию Маша жила в многодетной семье, и её забыли на лесной даче по аналогии с американским фильмом "Один дома". В первых трех сериях должны были показать приключения Маши в диком лесу и ее знакомство с Медведем, зайцем, и волками. Затем, в четвертой серии, семья Маши обнаружила бы в дороге пропажу и вернулась за девочкой на полпути.

Семья бы в итоге воссоединилась, Маша попрощалась бы с лесными друзьями, а мультфильм не продолжился бы. Но все случилось иначе: интереснее всего оказались приключения двух персонажей — Маши и Медведя, а идею показать семью Маши продюсеры оставили.