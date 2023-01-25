Какие российские сериалы покажут в 2023 году

Онлайн-кинотеатр Wink представил свои главные оригинальные премьеры первой половины текущего года.
Сезон откроет многоожидаемый триллер "Фишер", рассказывающий о кошмарном советском маньяке Сергее Головкине. Сегодня, кстати, был представлен трейлер проекта. Актёрский состав - звёздный: Александр Яценко, Иван Янковский, Саша Бортич и другие. Премьера - уже 8 февраля.
Далее последует ещё один детективный триллер "Мёрзлая земля" - "о женщине, которая бросает вызов системе". Каст старается не отставать: Светлана Ходченкова, Антон Филипенко, Андрей Бурковский, Юрий Чурсин, Виталий Коваленко, Анастасия Шевцова и прочие.
Не триллерами едиными: к выходу готовится полицейская комедия "Выжить любой ценой". В ролях: Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Федор Лавров.
Актриса Паулина Андреева, сценаристка "Психа" с Константином Богомоловым, вернулась к ремеслу сценариста. И снова - драмеди. На сей раз - о близком Паулине киношном цехе. Сериал называется "Актрисы". В одной из главных ролей - снова Светлана Ходченкова, а также Сергей Гилев, Елена Николаева, Полина Пушкарук и Алексей Макаров. Продюсером выступил супруг Андреевой Фёдор Бондарчук. Сериал, как и "Фишер", будет доступен также на "Кинопоиске".
Плюс - ещё одна комедия, спин-офф выстрелившего веб-сериала о "пацане с района" из Пензы "Зёма" с Никитой Кологривым в главной роли. Также в ролях: Владимир Карпук, Павел Прилучный, Настасья Самбурская, Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарев, Наталья Бардо и Владимир Епифанцев.
А ещё в онлайн-кинотеатре выйдет военно-историческая драма "Операция "Неман" по мотивам Владимира Богомолова "Момент истины". В ролях - сплошь звёзд: Александр Яценко, Алексей Кравченко, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий и Алексей Макаров.
Жестокая драма с ёмким названием "Балет" расскажет о непростой жизни тех, кто связал свою жизнь с этим видом искусства. В сериале сыграли Алла Сигалова, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Евгения Добровольская, Игорь Гордин, Лиза Янковская, Полина Агуреева, Сергей Бондарчук, Владимир Варнава и другие.
Есть в линейке и документальный сериал - "Большая битва", которая подробно расскажет об MMA.
После проката для подписчиков станут доступны и большие отечественные кинохиты: "Чебурашка", "Непослушник 2", "Иван Царевич и Серый Волк 5", "Любовь-морковь. Восстание машин", "Чук и Гек. Большое приключение".