Какие российские сериалы покажут в 2023 году

Онлайн-кинотеатр Wink представил свои главные оригинальные премьеры первой половины текущего года.

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А ещё в онлайн-кинотеатре выйдет военно-историческая драма "Операция "Неман" по мотивам Владимира Богомолова "Момент истины". В ролях - сплошь звёзд: Александр Яценко, Алексей Кравченко, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий и Алексей Макаров.

Есть в линейке и документальный сериал - "Большая битва", которая подробно расскажет об MMA.