Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+1° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
40 минут назад

Какие российские сериалы покажут в 2023 году

Российская Газета

Онлайн-кинотеатр Wink представил свои главные оригинальные премьеры первой половины текущего года.

Какие российские сериалы покажут в 2023 году
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Сезон откроет многоожидаемый триллер "Фишер", рассказывающий о кошмарном советском маньяке Сергее Головкине. Сегодня, кстати, был представлен трейлер проекта. Актёрский состав - звёздный: Александр Яценко, Иван Янковский, Саша Бортич и другие. Премьера - уже 8 февраля.

Видео дня

Далее последует ещё один детективный триллер "Мёрзлая земля" - "о женщине, которая бросает вызов системе". Каст старается не отставать: Светлана Ходченкова, Антон Филипенко, Андрей Бурковский, Юрий Чурсин, Виталий Коваленко, Анастасия Шевцова и прочие.

Не триллерами едиными: к выходу готовится полицейская комедия "Выжить любой ценой". В ролях: Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Федор Лавров.

Актриса Паулина Андреева, сценаристка "Психа" с Константином Богомоловым, вернулась к ремеслу сценариста. И снова - драмеди. На сей раз - о близком Паулине киношном цехе. Сериал называется "Актрисы". В одной из главных ролей - снова Светлана Ходченкова, а также Сергей Гилев, Елена Николаева, Полина Пушкарук и Алексей Макаров. Продюсером выступил супруг Андреевой Фёдор Бондарчук. Сериал, как и "Фишер", будет доступен также на "Кинопоиске".

Плюс - ещё одна комедия, спин-офф выстрелившего веб-сериала о "пацане с района" из Пензы "Зёма" с Никитой Кологривым в главной роли. Также в ролях: Владимир Карпук, Павел Прилучный, Настасья Самбурская, Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарев, Наталья Бардо и Владимир Епифанцев.

А ещё в онлайн-кинотеатре выйдет военно-историческая драма "Операция "Неман" по мотивам Владимира Богомолова "Момент истины". В ролях - сплошь звёзд: Александр Яценко, Алексей Кравченко, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий и Алексей Макаров.

Жестокая драма с ёмким названием "Балет" расскажет о непростой жизни тех, кто связал свою жизнь с этим видом искусства. В сериале сыграли Алла Сигалова, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Евгения Добровольская, Игорь Гордин, Лиза Янковская, Полина Агуреева, Сергей Бондарчук, Владимир Варнава и другие.

Есть в линейке и документальный сериал - "Большая битва", которая подробно расскажет об MMA.

После проката для подписчиков станут доступны и большие отечественные кинохиты: "Чебурашка", "Непослушник 2", "Иван Царевич и Серый Волк 5", "Любовь-морковь. Восстание машин", "Чук и Гек. Большое приключение".

Сериалы,Российские сериалы,Мёрзлая земля,Психо,Чебурашка,Владимир Карпук,Антон Филипенко,Полина Пушкарук,Глеб Калюжный,Сергей Гилев,Мария Ахметзянова,Игорь Гордин,Юрий Чурсин,Федор Лавров,Наталья Бардо,Алла Сигалова,Виталий Коваленко,Владимир Варнава,Владимир Богомолов,Елена Николаева,Дмитрий Чеботарев,Владимир Яглыч,Ирина Апексимова,Полина Агуреева,Алексей Макаров,Сергей Маковецкий,Евгения Добровольская,Андрей Бурковский,Иван Янковский,Сергей Бондарчук,Андрей Смоляков,Павел Прилучный,Светлана Ходченкова,Настасья Самбурская,Александр Яценко,Федор Бондарчук,Владимир Епифанцев,Константин Богомолов,Паулина Андреева,Алексей Кравченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители