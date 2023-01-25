Появились новые кадры со съемок сериала по Fallout для Amazon

Пользователь grhmco опубликовал несколько новых фотографий со съёмок сериала по Fallout, которым занимается Amazon. Похоже, что на них запечатлели одну из декораций, полуразрушенную автозаправку.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Премьера сериала по Fallout ожидается в этом году. Роли шоураннеров достались Женеве Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт») и Грэхэму Вагнеру («Кремниевая долина»). В проекте участвует и Тодд Говард, глава Bethesda Game Studios — он же рассказал, что в сериале будет показана новая история в знакомой вселенной.

Игромания.ру

Игромания.ру