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7 минут назад

В сети появились новые фотографии со съемок сериала по Fallout для Amazon

Игромания.ру

Пользователь grhmco опубликовал несколько новых фотографий со съёмок сериала по Fallout, которым занимается Amazon. Похоже, что на них запечатлели одну из декораций, полуразрушенную автозаправку.

Появились новые кадры со съемок сериала по Fallout для Amazon
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Премьера сериала по Fallout ожидается в этом году. Роли шоураннеров достались Женеве Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт») и Грэхэму Вагнеру («Кремниевая долина»). В проекте участвует и Тодд Говард, глава Bethesda Game Studios — он же рассказал, что в сериале будет показана новая история в знакомой вселенной.

Игромания.ру
Игромания.ру

Напомним, что главную роль в адаптации Fallout получил актёр Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка») — его персонаж может быть гулем. Также мы увидим Эллу Пернелл, Кайла Маклахлена, Селию Мендес-Джонс и Аарона Мотена.

Сериалы,Омерзительная восьмерка,Tomb Raider: Лара Крофт,Кайл Маклахлен,Тодд Говард,Элла Пернелл,Amazon,
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