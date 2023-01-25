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14 минут назад

Стартовала подготовка к съемкам второго сезона «Дома дракона»

Чемпионат.com

По информации издания Redanian Intelligence, HBO начала пре-продакшен второго сезона «Дома дракона». Это значит, что компания подготавливается к работе над съёмками, но само производство пока не идёт.

Стартовала подготовка к съемкам второго сезона «Дома дракона»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Если верить данным, съёмки стартуют где-то в марте и продлятся несколько месяцев. Премьера второго сезона шоу ожидается только в 2024 году. Всего HBO запланировала четыре сезона, но стоит понимать, что их итоговое количество может поменяться.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», в котором рассказывается о войне между Таргариенами. Шоу получило высочайшие оценки как от критиков, так и от аудитории.

Посмотреть «Дом дракона» в России можно через «Амедиатеку» — даже есть полноценный дубляж на русском языке.

Сериалы,Игра престолов,
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