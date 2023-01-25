7 сериалов, которые нужно смотреть зимой

Зимой из дома выходить не хочется — холодно, дороги обледенели, снег превратился в грязь. Зато дома всегда тепло, можно сделать горячий напиток и посмотреть сериал. Мы выбрали 7 проектов из каталога онлайн-кинотеатра KION, которые скрасят любой вечер.
Месть — это блюдо, которое подают холодным, особенно если она государственного масштаба. Чтобы отплатить своему мужу за пренебрежение к супружеским и императорским обязанностям, а заодно и найти себе занятие по душе, новоиспеченная жена Петра III (Николас Холт) Екатерина Великая (Эль Фаннинг) решает установить в стране порядок по своему разумению.
Смех — лучшее лекарство. На него можно положиться даже когда бросил парень, на работе катастрофа, а мачеха — монстр. Молодая женщина Флибэг (Фиби Уоллер-Бридж) продолжает идти с грустной улыбкой по жизни, несмотря на фонтан чудовищных неудач.
Жить на свете гораздо легче, если ты не один. Винни (Джозеф Гилган) вырос на окраине маленького городка, он страдает биполярным расстройством и очень хочет избавиться от многочисленных детских травм. В этом и в разнообразных правонарушениях ему помогает лучший друг Дилан (Дэмиен Молони) и его девушка Эрин (Мишель Киган), которые не знают, что делать с собственными судьбами.
Информация о серийных убийцах всплыла на поверхность только в 90-х годах. Вопреки расхожему мнению, в СССР их было не меньше, чем сейчас. В 1984 году прибывший в Витебск следователь Леонид Ипатьев (Сергей Марин) находит связь между десятками убийств на протяжении 14 лет. Главный герой приблизился к разгадке страшной тайны: все эти годы прокуратура сажала невиновных.
Корейские дорамы — это не только романтические комедии и драмы о девушках и их поклонниках. В мире сериала эпидемия COVID-19 не пошла на спад, вирус мутировал и начал превращать людей в зомби. Активисты борются за судьбы и права заболевших людей, а правоохранительные органы пытаются защитить мир от коллапса. Меж двух огней оказывается сотрудница отдела по борьбе с преступность Юн Сэ-бом (Хан Хе-джу) после того, как ее поцарапал зараженный.
Солдаты США попадали в необычный «капкан», который им расставило руководство: они должны были выполнить норму, чтобы уйти в запас, но по приближению к цели объем задания все время увеличивался. В подобную ситуацию попал бомбардир ВВС Джон Йоссариан (Кристофер Эбботт), решивший во что бы ни стало сломать систему.
С заграничным отпуском сейчас тяжело, поэтому вот экранизация классического романа Жюля Верна. Джентльмен Филеас Фогг (Дэвид Теннант) заключает пари с одним из посетителей клуба, что за 80 дней обогнет земной шар — иначе заплатит 20 тысяч фунтов. В безумное путешествие с Филеасом отправляется слуга Паспарту (Ибрагим Кома) и отважная журналистка Эбигейл «Фиск» Фортескью (Леони Бенеш).