7 сериалов, которые нужно смотреть зимой

Зимой из дома выходить не хочется — холодно, дороги обледенели, снег превратился в грязь. Зато дома всегда тепло, можно сделать горячий напиток и посмотреть сериал. Мы выбрали 7 проектов из каталога онлайн-кинотеатра KION, которые скрасят любой вечер.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«Великая» (2020–...)

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Месть — это блюдо, которое подают холодным, особенно если она государственного масштаба. Чтобы отплатить своему мужу за пренебрежение к супружеским и императорским обязанностям, а заодно и найти себе занятие по душе, новоиспеченная жена Петра III (Николас Холт) Екатерина Великая (Эль Фаннинг) решает установить в стране порядок по своему разумению.

«Дрянь» (2016–2019, реж. Гарри Брэдбир и Тим Киркби)

Смех — лучшее лекарство. На него можно положиться даже когда бросил парень, на работе катастрофа, а мачеха — монстр. Молодая женщина Флибэг (Фиби Уоллер-Бридж) продолжает идти с грустной улыбкой по жизни, несмотря на фонтан чудовищных неудач.

«Голяк» (2019–...)

Жить на свете гораздо легче, если ты не один. Винни (Джозеф Гилган) вырос на окраине маленького городка, он страдает биполярным расстройством и очень хочет избавиться от многочисленных детских травм. В этом и в разнообразных правонарушениях ему помогает лучший друг Дилан (Дэмиен Молони) и его девушка Эрин (Мишель Киган), которые не знают, что делать с собственными судьбами.

«Душегубы» (2019, реж. Давид Ткебучава)

Информация о серийных убийцах всплыла на поверхность только в 90-х годах. Вопреки расхожему мнению, в СССР их было не меньше, чем сейчас. В 1984 году прибывший в Витебск следователь Леонид Ипатьев (Сергей Марин) находит связь между десятками убийств на протяжении 14 лет. Главный герой приблизился к разгадке страшной тайны: все эти годы прокуратура сажала невиновных.

«Счастье» (2021, реж. Ан Гиль-хо)

Корейские дорамы — это не только романтические комедии и драмы о девушках и их поклонниках. В мире сериала эпидемия COVID-19 не пошла на спад, вирус мутировал и начал превращать людей в зомби. Активисты борются за судьбы и права заболевших людей, а правоохранительные органы пытаются защитить мир от коллапса. Меж двух огней оказывается сотрудница отдела по борьбе с преступность Юн Сэ-бом (Хан Хе-джу) после того, как ее поцарапал зараженный.

«Уловка-22» (2019, реж. Джордж Клуни, Грант Хеслов, Эллен Кёрас)

Солдаты США попадали в необычный «капкан», который им расставило руководство: они должны были выполнить норму, чтобы уйти в запас, но по приближению к цели объем задания все время увеличивался. В подобную ситуацию попал бомбардир ВВС Джон Йоссариан (Кристофер Эбботт), решивший во что бы ни стало сломать систему.

«Вокруг света за 80 дней» (2021—..., реж. Стив Бэррон, Брайан Келли, Чарльз Бисон)