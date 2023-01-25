Раскрыт сюжет нового сезона «Папиных дочек»

Появились первые фотографии со съемочной площадки продолжения «Папиных дочек». Рассказываем, о чем сюжет, а также, кто исполнит главные роли.

«Новый сезон будет состоять из 20 серий, в котором поклонники увидят до боли знакомый сюжет: Веник останется отцом-одиночкой с четырьмя детьми», – пишет Super.ru.

Известно, что к своим ролям вернулись все привычные герои, кроме Дарьи Мельниковой (Женя), Анастасии Сиваевой (Даша) и Екатерины Старшовой (Пуговка). Дочек Веника и Даши сыграют звезда «Мажора» Вита Корниенко, а также Полина Денисова и Полина Айнутдинова. Лиза Арзамасова появится в новом сезоне в роли Галины Сергеевны.