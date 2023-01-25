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2 часа назад

Раскрыт сюжет нового сезона «Папиных дочек»

РИА "ФедералПресс"

Появились первые фотографии со съемочной площадки продолжения «Папиных дочек». Рассказываем, о чем сюжет, а также, кто исполнит главные роли.

Раскрыт сюжет нового сезона «Папиных дочек»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Новый сезон будет состоять из 20 серий, в котором поклонники увидят до боли знакомый сюжет: Веник останется отцом-одиночкой с четырьмя детьми», – пишет Super.ru.

Известно, что к своим ролям вернулись все привычные герои, кроме Дарьи Мельниковой (Женя), Анастасии Сиваевой (Даша) и Екатерины Старшовой (Пуговка). Дочек Веника и Даши сыграют звезда «Мажора» Вита Корниенко, а также Полина Денисова и Полина Айнутдинова. Лиза Арзамасова появится в новом сезоне в роли Галины Сергеевны.

Ранее «ФедералПресс» писал, что актерам «Папиных дочек» запретили рассказывать о сюжете нового сезона.

Сериалы,Папина дочка,Полина Денисова,Анастасия Сиваева,Екатерина Старшова,Дарья Мельникова,
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