HBO закрывает сериалы "Титаны" и "Роковой патруль"

Сериалы «Титаны» и «Роковой патруль» на HBO Max завершатся четвертым сезоном. Об этом сообщает Deadline.

Проекты, которые изначально транслировались на DC Universe, перешли на канал HBO Max после первых двух сезонов. «Титаны» и «Патруль судьбы» были хорошо приняты критиками, получили высокие оценки на Rotten Tomatoes и хорошо зарекомендовали себя на платформе.