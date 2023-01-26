Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
1 час назад

HBO закрывает сериалы "Титаны" и "Роковой патруль"

Газета.Ruиещё 3

Сериалы «Титаны» и «Роковой патруль» на HBO Max завершатся четвертым сезоном. Об этом сообщает Deadline.

HBO закрывает сериалы "Титаны" и "Роковой патруль"
Фото: Газета.руГазета.ру

Проекты, которые изначально транслировались на DC Universe, перешли на канал HBO Max после первых двух сезонов. «Титаны» и «Патруль судьбы» были хорошо приняты критиками, получили высокие оценки на Rotten Tomatoes и хорошо зарекомендовали себя на платформе.

«Хотя это будут последние сезоны «Титанов» и» Патруля судьбы», мы очень гордимся этими сериалами и рады, что фанаты увидят их кульминационную концовку», — рассказал представитель HBO Max.

Сериалы,Титан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители