Третий сезон сериала "Патриот" выйдет 13 февраля

"Вместо сгоревшего магазина "Мечта" у нас появились новые локации – бани, новые персонажи, у каждого из которых есть очень смешные линии. Сюжетные повороты тоже никого не оставят равнодушным. Что касается Сани: да, ему придётся непросто, но, как настоящий военный, он будет переносить все тяготы и лишения с достоинством!" - заверил Жижин.