Третий сезон сериала "Патриот" выйдет 13 февраля

13 февраля на телеканале ТНТ выйдет третий сезон комедийного сериала "Патриот" с Антоном Жижиным в главной роли.
"Вместо сгоревшего магазина "Мечта" у нас появились новые локации – бани, новые персонажи, у каждого из которых есть очень смешные линии. Сюжетные повороты тоже никого не оставят равнодушным. Что касается Сани: да, ему придётся непросто, но, как настоящий военный, он будет переносить все тяготы и лишения с достоинством!" - заверил Жижин.
В третьем сезоне Лена попытается стать блогером и покорить социальные сети, а ее отец, которого играет Владимир Сычев, вместо сгоревшего магазина "Мечта" обзаведется банным комплексом. Валера предпримет попытку восстановить отношения с женой и сыном, а Журавль и Катя будут развивать свой роман.