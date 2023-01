Белла Рэмси верит, что сериал по The Last of Us продлят на второй сезон

Белла Рэмси, исполнительница роли Элли в экранизации The Last of Us, считает, что проект вполне может получить второй сезон.По словам актрисы, решение принимает HBO, однако если зрители продолжат активно смотреть шоу, то шансы на его продление будут достаточно высокими. При этом она добавила, что официально пока ничего не подтверждено, поэтому остаётся только ждать.