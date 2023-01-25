Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
8 минут назад

Белла Рэмси верит, что сериал по The Last of Us продлят на второй сезон

Игромания.ру

Белла Рэмси, исполнительница роли Элли в экранизации The Last of Us, считает, что проект вполне может получить второй сезон.По словам актрисы, решение принимает HBO, однако если зрители продолжат активно смотреть шоу, то шансы на его продление будут достаточно высокими. При этом она добавила, что официально пока ничего не подтверждено, поэтому остаётся только ждать.

Белла Рэмси верит, что сериал по The Last of Us продлят на второй сезон
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Заодно Рэмси раскрыла, что работа на проекте позволила ей узнать мир видеоигр, которым она ранее не интересовалась. Особенно ей понравилось, что подобные проекты отлично работают и в кинематографической среде. Кроме того, по мнению актрисы, текущий сериал может стать образцом для дальнейших адаптаций игр.

Напоследок она добавила, что только недавно начала проходить оригинальную The Last of Us на своей PlayStation.Само шоу, у которого вышло два эпизода, стало хитом среди зрителей и достигло рекордов на HBO. А недавно фанаты обнаружили актрису, которая вполне могла бы сыграть роль Эбби в потенциальном втором сезоне истории.

Сериалы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители