Белла Рэмси верит, что сериал по The Last of Us продлят на второй сезон

Белла Рэмси, исполнительница роли Элли в экранизации The Last of Us, считает, что проект вполне может получить второй сезон.По словам актрисы, решение принимает HBO, однако если зрители продолжат активно смотреть шоу, то шансы на его продление будут достаточно высокими. При этом она добавила, что официально пока ничего не подтверждено, поэтому остаётся только ждать.
Заодно Рэмси раскрыла, что работа на проекте позволила ей узнать мир видеоигр, которым она ранее не интересовалась. Особенно ей понравилось, что подобные проекты отлично работают и в кинематографической среде. Кроме того, по мнению актрисы, текущий сериал может стать образцом для дальнейших адаптаций игр.
Напоследок она добавила, что только недавно начала проходить оригинальную The Last of Us на своей PlayStation.Само шоу, у которого вышло два эпизода, стало хитом среди зрителей и достигло рекордов на HBO. А недавно фанаты обнаружили актрису, которая вполне могла бы сыграть роль Эбби в потенциальном втором сезоне истории.