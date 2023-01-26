Режиссер сериала «Гарри и Меган» раскритиковала Букингемский дворец

Режиссер документального сериала «Гарри и Меган» Лиз Гарбус обвинила Букингемский дворец в дискредитации проекта. Она также ответила на критику в адрес картины.

«В Букингемском дворце заявили, что мы не обращались за комментариями, когда работали над фильмом. Они сделали это, чтобы дискредитировать нас», – заявила режиссер.

Таким образом дворец дискредитирует само содержание сериала, уверена Гарбус. Она также отметила, что люди рады читать о Гарри и Меган, когда о них пишет кто-то другой. Но когда они сами хотят поделиться своей историей, это становится проблемой, передают «Известия».