HBO Max решил закрыть сериалы «Титаны» и «Роковой патруль»

Причину, по которой закрывают сериалы, руководство стримингового сервиса не назвало.
Стало известно, что HBO Max закроет сериал «Титаны» после выхода четвёртого сезона. Его шоураннеры – Акива Голдсман, Грег Берланти, Джефф Джонс. Первый сезон шоу вышел в 2018 году.
Также стриминговый сервис прекратит выпуск сериала «Роковой патруль», также после выхода четвёртого сезона. Напомним, самая первая серия шоу вышла в 2019 году. Шоураннером стал Джереми Карвер.
В сети пишут, что закрытие двух шоу может быть связано с новой концепцией развития киновселенной DC. Сейчас её разработкой занимаются Питер Сафран и Джеймс Ганн.
Напомним, что рейтинг «Титанов» на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 86 процентов, а «Рокового патруля» — 98%.