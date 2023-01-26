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1 час назад

HBO Max решил закрыть сериалы «Титаны» и «Роковой патруль» после четвёртых сезонов

runews24.ruиещё 1

Причину, по которой закрывают сериалы, руководство стримингового сервиса не назвало.

HBO Max решил закрыть сериалы «Титаны» и «Роковой патруль»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Стало известно, что HBO Max закроет сериал «Титаны» после выхода четвёртого сезона. Его шоураннеры – Акива Голдсман, Грег Берланти, Джефф Джонс. Первый сезон шоу вышел в 2018 году.

Также стриминговый сервис прекратит выпуск сериала «Роковой патруль», также после выхода четвёртого сезона. Напомним, самая первая серия шоу вышла в 2019 году. Шоураннером стал Джереми Карвер.

В сети пишут, что закрытие двух шоу может быть связано с новой концепцией развития киновселенной DC. Сейчас её разработкой занимаются Питер Сафран и Джеймс Ганн.

Напомним, что рейтинг «Титанов» на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 86 процентов, а «Рокового патруля» — 98%.

Сериалы,Титан,Джереми Карвер,Грег Берланти,Акива Голдсман,Джефф Джонс,Джеймс Ганн,
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