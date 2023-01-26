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1 час назад

Актриса Марина Федункив рассказала, будет ли продолжение "Реальных пацанов"

Мира Маркина

Актриса Марина Федункив в беседе с "Газетой.ru" рассказала, будет ли продолжение "Реальных пацанов".

Федункив рассказала, будет ли продолжение "Реальных пацанов"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Роль мамы Коляна в сериале стала для актрисы первой крупной ролью на экране:

"Все те образы, которые я мечтала воплотить как актриса, смогла воплотить в этой роли. Команда "Реальных пацанов" — это семья. Мы так сильно любим друг друга, так доверяем друг другу, знаем друг друга от и до, что я бы не назвала то, что делаем, работой: мы живем на съемочной площадке, живем в этих ролях".

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Последний сезон популярного проекта вышел летом 2022 года. По словам Федункив, сериал завершен, и новых сезонов "Реальных пацанов" больше не планируется. Однако актриса рассказала, что исполнила одну из главных ролей в новом проекте:

"Ровно тот же продакшн в начале марта выпускает новый проект, который, я уверена, понравится зрителю. Действие там происходит в начале 2000-х".

Ранее "Рамблер" рассказывал, появится ли Андрей Леонов в продолжении "Папиных дочек".

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