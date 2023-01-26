Федункив рассказала, будет ли продолжение "Реальных пацанов"

"Все те образы, которые я мечтала воплотить как актриса, смогла воплотить в этой роли. Команда "Реальных пацанов" — это семья. Мы так сильно любим друг друга, так доверяем друг другу, знаем друг друга от и до, что я бы не назвала то, что делаем, работой: мы живем на съемочной площадке, живем в этих ролях".