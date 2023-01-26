Медынич раскрыла подробности работы над сериалом «Просто Михалыч»

Российская актриса театра и кино Ольга Медынич поделилась деталями съемок сериала «Просто Михалыч». Звезда исполнила роль Оксаны Беляковой в ленте.

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Артистка заявила, что над сериалом работала прекрасная компания. Звезда до проекта никогда не появлялась в кадре с коллегой Пашей Ворожцовым. Она назвала актера талантливым, чутким и слышащим партнером. По словам Медынич, они часто смеялись во время съемок.

Актриса рассказала об одной из сцен «Просто Михалыча» в интервью ФАН. На экране покажут сны персонажей. Знаменитость отметила, что сниматься для этих моментов было очень интересно. Актеры могли баловаться и импровизировать. Медынич уточнила, что в первую очередь хочет посмотреть эпизоды со снами.