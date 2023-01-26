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1 час назад

Вышел трейлер психологической драмы "Балет" Федора Бондарчука

Российская Газета

Онлайн-кинотеатр Wink представил первый трейлер восьмисерийного сериала "Балет" от режиссёра Happy End Евгения Сангаджиева.

Психологическая драма, в числе продюсеров которой значится Фёдор Бондарчук (он также исполнил одну из главных ролей), расскажет о закулисье элитных балетных трупп. Хореографом-постановщиком "Балета" стал лауреат "Золотой маски" Владимир Варнава.

Сюжет такой: "В прошлом советская прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем Рута Майерс возвращается в страну спустя почти 40 лет. Поставить оригинальный современный спектакль на сцене главного музыкального театра страны ее пригласил новый директор. Рута вынуждена заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, за прошедшее время ставшими ключевыми персонами в русском балете, но главное - с худруком театра Андреем Прониным и его семьей. Когда-то они были парой, сейчас же старые чувства и старые обиды вспыхивают с новой силой".

В ролях: Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Пётр Райков, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова, Дарья Авратинская, Евгения Добровольская, Игорь Миркурбанов, Юрий Ицков, Сергей Бондарчук, Владимир Варнава, Иван Бровин, Марта Евстигнеева, Ксения Шевцова, Дарья Юрченко, Герман Борсай, Евгения Образцова, Жанна Губанова, Оксана Кардаш, Георги Смилевски-мл., Ильдар Гайнутдинов, Евгения Долматова, Полина Заярная, Мария Хорева и другие.

В съёмках приняли участие балетные труппы ведущих театров страны - Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Михайловского театра, театра "Балет Москва", Театра балета Бориса Эйфмана, солисты Большого театра, Новосибирского театра оперы и балета, Мариинского театра и Ансамбль "Березка".

Премьера "Балета" состоится весной этого года.

Сериалы,Видео,Ксения Шевцова,Иван Бровин,Оксана Кардаш,Евгений Сангаджиев,Евгения Образцова,Юрий Ицков,Игорь Миркурбанов,Артур Бесчастный,Игорь Гордин,Дарья Авратинская,Алла Сигалова,Владимир Варнава,Андрей Пронин,Ирина Апексимова,Полина Агуреева,Евгения Добровольская,Сергей Бондарчук,Борис Эйфман,Федор Бондарчук,Елена Морозова,
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