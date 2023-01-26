Вышел трейлер психологической драмы "Балет" Федора Бондарчука

Сюжет такой: "В прошлом советская прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем Рута Майерс возвращается в страну спустя почти 40 лет. Поставить оригинальный современный спектакль на сцене главного музыкального театра страны ее пригласил новый директор. Рута вынуждена заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, за прошедшее время ставшими ключевыми персонами в русском балете, но главное - с худруком театра Андреем Прониным и его семьей. Когда-то они были парой, сейчас же старые чувства и старые обиды вспыхивают с новой силой".