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2 часа назад

5 сериалов для тех, кто соскучился по «Отчаянным домохозяйкам»

Мира Маркина

Для тех, кто соскучился по сериалу «Отчаянные домохозяйки», «Рамблер» собрал похожие проекты, которые точно не оставят поклонников оригинального шоу равнодушными.

5 сериалов для тех, кто соскучился по «Отчаянным домохозяйкам»
Фото: Кадр из сериала "Почему женщины убивают" Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

«Милые обманщицы» (2010 — 2017)

Сериал рассказывает о четырех девушках — Спенсер, Ханне, Арии и Эмили, дружба которых прекратилась после исчезновения их общей лучшей подруги Элисон. Спустя год после ее исчезновения, девушки начинают получать загадочные сообщения от анонима «A», который знает все их секреты — включая те, которые знала только Элисон — и угрожает их раскрытием. Но Элисон мертва. Кто же отправляет эти сообщения?

Кадр из сериала "Милые обманщицы"

«Коварные горничные» (2013 – 2016)

Интригующая драмеди от авторов «Отчаянных домохозяек», в центре сюжета которой находятся четыре амбициозные латиноамериканские горничные, работающие в домах богатых и знаменитых жителей Беверли-Хиллз. Их жизнь меняется, когда их подругу жестоко убивают, теперь им приходится хранить их общий секрет, чего бы это ни стоило, между тем работая на своих испорченных хозяев.

Кадр из сериала "Коварные горничные"

«Любовницы» (2013 — 2016)

Истории из жизни четырех подруг, у каждой из которых свои тайны, проблемы в жизни и отношениях. Чем они обернутся для них и как повлияют на их дружбу? Главные роли в сериале исполнили актрисы Алисса Милано, Ким Юн Чжин, Рошелль Эйтс и Джесс Макаллан.

Кадр из сериала "Любовницы"

«Почему женщины убивают» (2019 — … )

Комедийно-драматический сериал от создателя «Отчаянных домохозяек» Марка Черри, действие которого разворачивается в разных эпохах, рассказывает о женщинах, которых лучше не бесить – ведь в порыве гнева (или отчаяния) они способны даже на убийство.

Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

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«И повсюду тлеют пожары» (2020)

Экранизация бестселлера о США 1990-х, по сюжету которого семья с темным прошлым разжигает конфликты и обнажает лицемерие соседей. Правда, для всех это противостояние обернется неожиданными последствиями. В главных ролях: Риз Уизерспун, Керри Вашингтон и другие.

Кадр из сериала "И пока тлеют пожары"
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