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1 час назад

«Симпсонов» продлили еще на два сезона

Lenta.ruиещё 2

Американский телеканал Fox продлил мультсериалы «Симпсоны», «Закусочная Боба» и «Гриффины» еще на два сезона. Об этом сообщает Variety.

«Симпсонов» продлили еще на два сезона
Фото: Кадр из мультсериала "Симпсоны"Кадр из мультсериала "Симпсоны"

К периоду вещания в 2024-2025 году «Закусочная Боба» получит 14 и 15 сезон, «Гриффины» — 22 и 23 сезон, а «Симпсоны» — рекордные 35 и 36 сезон.

«Три с лишним десятилетия "Симпсонов", более двух десятилетий "Гриффинов" и более десяти лет "Закусочной Боба" доказывают несокрушимую силу анимационного жанра в нашей сети и бесконечную симпатию фанатов к этим возмутительно смешным комедиям», — сказал президент Fox Entertainment Майкл Торн.

«Симпсоны» — американский мультипликационный сериал в жанре ситуационной комедии, созданный мультипликатором и карикатуристом Мэттом Грейнингом. Это самый долгоиграющий мультсериал в истории американского телевидения, проект непрерывно выходит с 1989 года. В сентябре 2022 года началась трансляция 34 сезона сериала.

Сериалы,Симпсоны,Мэтт Грейнинг,
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