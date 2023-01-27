«Симпсонов» продлили еще на два сезона

Американский телеканал Fox продлил мультсериалы «Симпсоны», «Закусочная Боба» и «Гриффины» еще на два сезона. Об этом сообщает Variety.

Фото: Кадр из мультсериала "Симпсоны" Кадр из мультсериала "Симпсоны"

К периоду вещания в 2024-2025 году «Закусочная Боба» получит 14 и 15 сезон, «Гриффины» — 22 и 23 сезон, а «Симпсоны» — рекордные 35 и 36 сезон.

«Три с лишним десятилетия "Симпсонов", более двух десятилетий "Гриффинов" и более десяти лет "Закусочной Боба" доказывают несокрушимую силу анимационного жанра в нашей сети и бесконечную симпатию фанатов к этим возмутительно смешным комедиям», — сказал президент Fox Entertainment Майкл Торн.