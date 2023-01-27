Как Саратов упоминали в российских сериалах

Саратовское правительство для привлечения вложений в регион планируют создать «кинокластер» и предлагать локации региона кинокомпаниям для съемок. Мы решили вспомнить самые популярные сериалы, в которых не обошлись без упоминания Саратова.

Фото: Кадр из сериала "Жуки" Кадр из сериала "Жуки"

«Татьянин день» (2007-2008)

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Сериал на «Первом канале» о двух девушках с одинаковыми именами, которые влюбились в одного мужчину. По сюжету, главная героиня Татьяна Разбежкина (Анна Снаткина) переезжает вместе с матерью к родственникам в Москву из Саратовской области, выиграв конкурс студенческих работ в архитектурном вузе Саратова. В новом институте Таня знакомится со своей будущей подругой и главной соперницей - Татьяной Бариновой (Наталья Рудова).

В первой серии упоминается родина провинциалки – деревня «Тупилки»:

«Зато теперь будет интересно. Я тебя везде повожу, со всеми познакомлю, и ты забудешь эти свои, как их, «Тупилки», как страшный сон», - говорит Тане подруга. По данным из открытых источников, хутор действительно существует и находится в Балаковском районе Саратовской области.

«Нужно маму положить на обследование, а то у нас в Саратове нет же такой аппаратуры», - еще раз упоминает наш город главная героиня.

«Деффчонки» (2012-2018)

Телеканал «ТНТ» снял комедийный сериал о жизни в Москве четырех саратовских девушек. Провинциалки Ольга Ржевская «Лёля» (Полина Максимова), Катя Швиммер «Пална» (Анастасия Денисова), Маша Бобылкина «Бобылыч» (Галина Боб) и Василиса «Вася» (Таисия Вилкова) тоже ищут счастье в столице.

В сериале много забавных высказываний о Саратове, в которых герои стараются подчеркнуть стереотипные недостатки 64 региона.

Например, в первой серии показали, как Лёля приезжает в Москву из Саратова безвкусно одетой, кричит и неправильно ставит ударение в словах. Маша часто грозит младшей сестре Василисе отправить её к родителям в Саратов, если она не поступит в столичный вуз. Кроме того, персонажи актрис не раз называли Саратов колхозом.

Однако в шестом сезоне все героини возвращаются на родину. Создатели так его и назвали «Деффчонки. Обратно в Саратов» с припиской – «Так вышло…». Съемки частично прошли в нашем городе.

«Это гребаный город грехов», - говорит о Саратове в последнем сезоне герой актера Алексея Воробьева.

«Молодежка» (2013-2019)

Сериал о молодежной хоккейной команде «Медведи», в которую приходит новый требовательный тренер Сергей Макеев, и помогает ребятам выбиться в лидеры лиги.

В одном из эпизодов герой сериала Вадим Казанцев (Владимир Зайцев) узнает, что муж его любовницы уехал в командировку в Саратов, и от радости говорит следующую фразу:

«Как я люблю Саратов. Какой чудесный город Саратов».

Кроме того, за шесть сезонов создатели сериала так и не упомянули город, в котором происходят события. Вероятно, это сделали умышленно, чтобы показать зрителю, что такая история могла произойти в любом из провинциальных городов России. В кадрах видно пешеходные зоны, парки и старые пятиэтажки, похожие на те, что есть и в Саратове.

Интересно, что в нескольких сериях «Молодежки» снялся знаменитый хоккеист, капитан сборной России, мастер спортаВячеслав Фетисов.

«Сестры» (2021)

Сериал выходил на канале СТС. Три сестры - парикмахерша из Саратова Маша (Анна Котова-Дерябина), учительница из Ртищева Саратовской области Ольга (Лина Миримская) и московская бизнес-леди Ирина (Ангелина Стречина) получают в наследство от отца саратовский автобизнес. Теперь они руководят коллективом из 40 мужчин и успевают устраивать семейные разборки.

«У меня в банке в подчинении 200 человек работают. Я сейчас сделку на семь миллиардов завершаю. Автосалон. В Саратове. С ними?» - говорит в первой серии героиня Ангелины Стречиной.

Снимали сериал в Москве, а в Саратове только знаковые места - мост через Волгу, виды города и автовокзал. Также в кадрах можно заметить герб города.

«Метод» (2015-2021)

Детективно-психологический триллер на «Первом канале» о неординарном следователе Родионе Меглине (Константин Хабенский), который быстро находит маньяков. Его стажером становится выпускница юрфака Есения Стеклова (Паулина Андреева), чтобы понять, в чем метод гениального сыщика, и найти убийцу матери.

В 12-м эпизоде коллеги приезжают расследовать дело во Владимир. Руководству местного театра они представляются как оперные певцы из саратовского театра.

«Коллега ваш, из саратовского. Тоже тенор. Не такой, конечно, одаренный как вы, но не всем же дано», - говорит герой Хабенского.

«Жуки» (2019-2022)

Еще один сериал на «ТНТ», действие которого происходит вдеревне содноименным названием. Она якобы находится Саратовской области.

Трое айтишников – Никита (Вячеслав Чепурченко), Денис (Павел Комаров) иАртемий (Вадим Дубровин) разработали уникальное приложение для смартфонов ихотели его продать, чтобы осуществить свои мечты. Однако героев забирают вармию. Чтобы нелишиться своего стартапа, ребята выбирают альтернативную службу вглухой деревне, где пытаются довести свой проект доконца.

«На альтернативную службу, значит, хотите. И чтобы обязательно втроём. Есть один вариант – Саратовская область. Деревня Жуки», - получают ответ герои в первой серии.

Съёмкисериала насамом делепроходили вдеревне Нижние Подгоричи Перемышльского района Калужской области. Недавно вышел третий сезон ситкома.

Кроме того, актер Вячеслав Чепурченко в 2009 году окончил театральный факультет саратовской консерватории имени Собинова.

«Последний министр» (2020)

Российский онлайн-сервис «КиноПоиск HD» весной 2020 года начал показывать комедийный сериал о российской политике «Последний министр» режиссера Романа Волобуева. Сразу в первой серии в новостной строке вымышленного телеканала «Дрожь» зрители узнали, что в Саратовской области легализованы гей-браки (это было еще до полного запрета ЛГБТ-пропаганды в России).

Главный герой сериала Евгений Тихомиров – он же, собственно, последний министр - по сюжету родом из Саратова. И в первом, и во втором сезоне герой оказывается в Саратовской области, где губернатор установил свои порядки. Первый раз глава региона решил, что Тихомиров метит на его место и буквально похитил министра вместе с заместительницей. Во втором сезоне серия «Волжский гамбит» полностью посвящена Саратовской области и её попыткам отделиться от России, которые предотвращает Тихомиров, назначенный исполняющим обязанности губернатора.

«Я вчера гулял по Саратову допоздна. Это удивительный город, живой, открытый, полный любви. На Россию вообще не похоже и мне кажется, что пора уже найти в себе мужество и перестать наконец притворяться, что это Россия», - говорит один из персонажей сериала, по сюжету приехавший в Саратове из Москвы.

Сам же харизматичный глава Саратовской области пропал на рыбалке, но вскоре вернулся. Для этого эпизода сценаристы придумали легенду о проживающим в Волге в районе Саратова гигантском соме «Кузьмиче».

Второй сезон «Последнего министра» долго не выпускали на экраны. Журналисты писали, что это может быть связано с цензурой из-за серии о сепаратизме Саратовской области. Финальный эпизод сезона до сих пор не опубликован.

«Родные» (2021) – полнометражный фильм

Главный герой комедии Павел (Сергей Бурунов) родом из Саратова. Узнав онеизлечимой болезни, он решает исполнить свою мечту: проехать наГрушинский фестиваль ивыступить тамсо своей песней. Семья отправляется вавтопутешествие с ним.

«А кого ты победила? Саратов ты победила?» - спрашивает дочь (её сыграла певица Монеточка*) в одной из cцен персонаж Бурунова.

Часть фильма также происходит в Саратове, однако снимали его в Липецке.