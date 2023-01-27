Сериал «Доктор Кто» опять начнёт обрастать спин-оффами

Шоураннер сериала «Доктор Кто» Расселл Т. Дэвис в свежем интервью подтвердил, что благодаря инвестициям Disney и международному показу через сервис Disney+ бюджет шоу заметно вырос. Это ещё не уровень «Звёздных войн» или Marvel, но куда больше прошлых лет.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Вдобавок теперь есть планы по расширению «Доктора Кто» через вспомогательные сериалы — какими в своё время были «Торчвуд» и «Приключения Сары Джейн». Дэвису всегда нравилась эта концепция, однако в какой-то момент у BBC просто не было достаточно денег для поддержания таких проектов.

Сейчас времена изменились и подобные возможности вновь появились, чему Дэвис невероятно рад. При этом договариваться с Disney решила сама BBC, которая искала партнёра для расширения культового британского шоу на международную аудиторию.

Расселл Т. Дэвис был шоураннером «Доктора Кто» с 2005 по 2009 год, выпустив первые четыре сезона перезапущенного сериала. Затем (2010–2017) его сменил Стивен Моффат, а с 2017-го по 2022-й над шоу работал Крис Чибнелл — его эпоха считается чёрным пятном сериала. Теперь за шоу вновь отвечает Дэвис.