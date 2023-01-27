Стал известен сюжет продолжения «Папиных дочек»

На днях начались съёмки продолжения сериала «Папины дочки». Благодаря чему интрига вокруг его сюжета наконец-то разрешилась. Кто же из прежних звёзд останется в сериале и какие жизненные перипетии их ждут? В новом сезоне в центре сюжета вновь одинокий папа, воспитывающий четырёх дочек. Только теперь в этом качестве выступает не герой Андрея Леонова, а муж одной из его дочек.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

В канун очередной годовщины свадьбы Даша сбегает из дома, оставляя четырёх дочерей на попечение своего мужа Веника. Теперь уже ему приходится стать для своих детей и папой, и мамой, и другом. Все остальные члены семейства Васнецовых будут стараться ему в этом помогать.

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«Для меня сыграть отца четырёх девчонок – просто мечта какая-то, – делится Филипп Бледный. – Я и сам не отказался бы от четырёх дочек. Поэтому когда поступило такое предложение, даже не читая сценарий, сразу согласился. Последнее время были роли брутальных парней, а здесь совершенно другое. Я изменился, Веник тоже, поэтому жутко интересно, что у нас получится».

В новых сериях художники постарались сохранить образы главных героев. А Ольга Волкова, сыгравшая бабушку, даже привезла на площадку любимые костюмы своей героини.

Из прежних звёзд в сериале также снялись Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко.

А вот Дарья Мельникова, игравшая Женю, и Александр Самойленко, игравший друга семьи, в сериале не появятся. Пока остаётся неясным, увидят ли зрители героиню Анастасии Сиваевой.

Появятся и новые герои. Например, сосед Боря в исполнении Алексея Демидова.

Большинство «папиных дочек» уже успели засветиться в различных сериалах – Ева Смирнова снялась в «Вампирах средней полосы» и «Чебурашке», Полина Денисова сыграла главную роль в «Медиуме», Вита Корниенко – в «Тёте Марте». Кстати, в «Папиных дочках» её героиня Лиза – строгая и ответственная, чем-то напоминает Галину Сергеевну.

Над продолжением работают как новые авторы, так и сценаристы предыдущих сезонов «Папиных дочек».

«Сериал станет современнее и динамичнее, – считает креативный продюсер Аслан Гугкаев. – При этом хочется сохранить душевность и юмор, за которые и полюбили «Дочек». Стараемся добиться золотой середины, чтобы продолжение понравилось как давним поклонникам истории, так и зрителям, которые не знакомы с героями».