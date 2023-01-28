Звезда "Дряни" готовит сериал по игре о Ларе Крофт

Фиби Уоллер-Бридж, известная по сериалу "Дрянь", анонсировала сериальную экранизацию компьютерной игры Tomb Raider по вселенной Лары Крофт. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Заказчик проекта — Amazon. Американская компания приобрела эксклюзивные права на экранизацию игры. Фиби Уоллер-Бридж не будет играть сериале: она выступит шоураннером проекта.
По словам представителей Amazon, готовится также расширенная телевселенная по мотивам игры Tomb Raider. Потенциально она будет включать в себя не только сериал, но и новые фильмы.
Ранее "Рамблер" писал, что фанаты игры "Одни из нас" думают о ее экранизации.