Звезда "Дряни" готовит сериал по игре о Ларе Крофт

Фиби Уоллер-Бридж, известная по сериалу "Дрянь", анонсировала сериальную экранизацию компьютерной игры Tomb Raider по вселенной Лары Крофт. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Заказчик проекта — Amazon. Американская компания приобрела эксклюзивные права на экранизацию игры. Фиби Уоллер-Бридж не будет играть сериале: она выступит шоураннером проекта.

По словам представителей Amazon, готовится также расширенная телевселенная по мотивам игры Tomb Raider. Потенциально она будет включать в себя не только сериал, но и новые фильмы.