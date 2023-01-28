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1 час назад

Звезда "Дряни" Фиби Уоллер-Бридж готовит сериал по игре о Ларе Крофт

Мира Маркина

Фиби Уоллер-Бридж, известная по сериалу "Дрянь", анонсировала сериальную экранизацию компьютерной игры Tomb Raider по вселенной Лары Крофт. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Звезда "Дряни" готовит сериал по игре о Ларе Крофт
Фото: Кадр из фильма "Лара Крофт — расхитительница гробниц"Кадр из фильма "Лара Крофт — расхитительница гробниц"

Заказчик проекта — Amazon. Американская компания приобрела эксклюзивные права на экранизацию игры. Фиби Уоллер-Бридж не будет играть сериале: она выступит шоураннером проекта.

По словам представителей Amazon, готовится также расширенная телевселенная по мотивам игры Tomb Raider. Потенциально она будет включать в себя не только сериал, но и новые фильмы.

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Сериалы,Анджелина Джоли,Amazon,
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