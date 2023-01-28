Сериал «Одни из нас» продлили на второй сезон

Фото: Кадр из сериала "Одни из нас" Кадр из сериала "Одни из нас"

Создатели сериала официально объявили о намерении продолжить проект после выхода двух серий первого сезона. Зрители и критики высоко оценили экранизацию игры. О безусловном успехе сериала говорят и рекордные просмотры премьерных эпизодов в дни их выхода.

О сюжете второго сезона пока ничего не известно, однако Нил Дракманн в социальных сетях намекнул на то, что продолжение сериала будет основано на второй части игры «The Last Of Us».