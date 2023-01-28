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50 минут назад

Сериал «Одни из нас» продлили на второй сезон

Мария Кимакович

Проект, снятый по компьютерной игре «The Last Of Us», получит продолжение, информирует издание Variety.

Сериал «Одни из нас» продлили на второй сезон
Фото: Кадр из сериала "Одни из нас"Кадр из сериала "Одни из нас"

Создатели сериала официально объявили о намерении продолжить проект после выхода двух серий первого сезона. Зрители и критики высоко оценили экранизацию игры. О безусловном успехе сериала говорят и рекордные просмотры премьерных эпизодов в дни их выхода.

О сюжете второго сезона пока ничего не известно, однако Нил Дракманн в социальных сетях намекнул на то, что продолжение сериала будет основано на второй части игры «The Last Of Us».

«Хотелось рыдать»: что фанаты игры «Одни из нас» думают об экранизации

Ранее Федункив рассказала, будет ли продолжение "Реальных пацанов".

Сериалы,Нил Дракманн,
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