Съемки пятого сезона "Очень странных дел" стартуют в мае

Актер Ноа Шнапп, исполняющий в «Очень странных делах» роль Уилла Байерса, огласил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) дату начала съемок пятого сезона популярного шоу. По его словам, съемки стартуют в мае 2023 года. Об этом пишет Collider.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Во время прямой трансляции в соцсети один из фанатов спросил Шнаппа, не помешает ли учеба в школе съемкам заключительного сезона сериала. Актер ответил, что никаких пересечений между ними не будет, так как в мае он заканчивает школу и сразу же приступает к работе над шоу.