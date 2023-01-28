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1 час назад

Съемки пятого сезона "Очень странных дел" стартуют в мае

Газета.Ruиещё 1

Актер Ноа Шнапп, исполняющий в «Очень странных делах» роль Уилла Байерса, огласил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) дату начала съемок пятого сезона популярного шоу. По его словам, съемки стартуют в мае 2023 года. Об этом пишет Collider.

Съемки пятого сезона "Очень странных дел" стартуют в мае
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Во время прямой трансляции в соцсети один из фанатов спросил Шнаппа, не помешает ли учеба в школе съемкам заключительного сезона сериала. Актер ответил, что никаких пересечений между ними не будет, так как в мае он заканчивает школу и сразу же приступает к работе над шоу.

Ожидается, что пятый сезон выйдет на Netflix в 2024 году. До этого сценаристы шоу братья Даффер раскрыли, что планируют использовать в заключительном пятом сезоне шоу идеи, не попавшие во второй. Кроме того, по словам создателей, действие новых серий будет происходить в 90-е годы.

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