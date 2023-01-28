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1 час назад

Финальный сезон «Очень странных дел» начнут снимать весной

Чемпионат.com

Съёмки пятого, финального сезона сериала «Очень странные дела» стартуют в мае этого года. Об этом в своих соцсетях рассказал актёр Ноа Шнапп. Он играет в шоу одного из главных героев — Уилла Байерса.

Финальный сезон «Очень странных дел» начнут снимать весной
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Производство финального сезона «Очень странных дел» началось в августе 2022 года. Об этом авторы объявляли в своём «твиттере», а режиссёр Шон Леви тогда назвал старт производства «началом конца».

Премьера финала должна состояться в середине 2024-го — фанатам не придётся ждать слишком долго. Однако здесь всё зависит в том числе от внешних факторов — например, четвёртый сезон задержался из-за пандемии коронавируса.

Аналитики из маркетинговой компании Nielsen, основываясь на своих данных, недавно заявили, что сериал «Очень странные дела» от Netflix стал самым популярным шоу 2022 года в США.

Сериалы,Шон Леви,Netflix,
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