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31 минуту назад

Актриса Дарья Мороз станет режиссером сериала-антологии "Секс. До и после"

Мира Маркина

Дарья Мороз начала снимать свой первый режиссерский проект — сериал-антологию "Секс. До и после". Об этом сообщает "Газета.ру".

Дарья Мороз станет режиссером сериала "Секс. До и после"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сериал, над которым работает Мороз, будет состоять из коллекции новелл о людях и их отношениях. В каждой из них речь пойдет о том, что приводит к сексу и что происходит сразу после него.

"Мы стартуем с очень живой, современной человеческой историей, в которой речь пойдет о том, что секс в нашей жизни — не главное. Главное — какими мы в него заходим и какими выходим. Как мы меняемся, находим человеческие сочетания, разваливаемся или, наоборот, залипаем, и какими бываем разными до и после", — рассказала Дарья Мороз.

Среди актеров сериала Павел Чинарев, Анна Снаткина, Яна Кошкина и сама Дарья Мороз.

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