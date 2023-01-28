Дарья Мороз станет режиссером сериала "Секс. До и после"

"Мы стартуем с очень живой, современной человеческой историей, в которой речь пойдет о том, что секс в нашей жизни — не главное. Главное — какими мы в него заходим и какими выходим. Как мы меняемся, находим человеческие сочетания, разваливаемся или, наоборот, залипаем, и какими бываем разными до и после", — рассказала Дарья Мороз.